TrashTalk s’est rendu au Paris Game 2023 : match longuet mais atmosphère de fête, encore une soirée hors du temps

Ce jeudi, TrashTalk s’est rendu à l’Accor Arena de Bercy pour y assister à la seconde édition du « NBA Paris Game ». Grande soirée. Le spectacle un peu en pause – la faute à un blowout de saison régulière – mais un décor fédérateur dont s’est délectée la France du basket. Avec un peu moins d’écart et un peu plus de Killian Hayes, l’évènement eut été parfait.

Gong final sur trois jours d’évènementiel dans Paris.

C’était vivant. Une redécouverte totale de la capitale par le prisme de la NBA. Andre Drummond en dédicace dans le quartier latin : rien d’autre qu’un « véry fan of you Ditroise years » n’a pu sortir. Une rencontre avec Napheesa Collier du Minnesota Lynx au Gymnase Didot dans le 14e. Zach LaVine invité en guest par le Foot Locker des Champs. Derrick Jones Jr. qui demande sa copine en mariage : Paris ville de l’amour. La traque constante de Ben Wallace. Dwane Casey au Laser Game de Saint-Cloud et Adam Silver qui fait ses courses au Bio c’ Bon avenue Ledru-Rollin (non). Une session d’entraînements ouverte aux médias : on profite de l’attraction DeMar DeRozan pour attraper Alex Caruso et Goran Dragic. Soirée sur fond de piquette avec des « Bulls fans ». Privilège total de bout en bout. Rêve éveillé même si ce n’est « que » Isaiah Livers qui nous rend visite. En tout point, ce jeudi soir marquait la fin d’une moitié de semaine hors du temps.

Et puis il y a eu le match.

Un match et ses ornements. Une Accor Arena remplie tardivement (mais remplie). Des légendes NBA à portée de bras : Magic Johnson, Ben Wallace, Joakim Noah, Tony Parker, Victor Wembanyama, Rip Hamilton et Joe Dumars (qu’absolument personne n’a calculé). Du footeux avec Aurélien Tchouaméni, Gerard Piqué et Marco Verratti. De la F1 avec Pierre Gasly, Charles Leclerc et Esteban Ocon. Un peu de Pharrell Williams, l’acteur d’Helsinki dans La Casa de Papel, Khaby Lame, Naomi Campbell, Aya Nakamura, LeBouseuh, Theodort, la ministre des Sports, la mannequin Stella Maxwell, et encore plein de célébrités que l’on ne saurait nommer. C’est tout pour ce condensé Closer. Moralité de l’histoire ? Le basket-ball réunit La NBA attire.

En dépit de toutes ces présences qui pesaient lourd, Killian Hayes « from Cholet » a reçu la meilleure ovation de la soirée.

Franchement pas un grand match pour le Français : 2/13 au tir, légion de tirs trop courts, un score de -3 en TTFL. Il avait l’occasion de se faire passer pour un Hall of Famer auprès de milliers de spectateurs qui pensaient que le hors-jeu était sifflé au basket, Killian n’a pas saisi sa chance. Pas grave, il rebondira. Sa récente dynamique était bonne. Cette rencontre mélangeait un tas de paramètres difficilement gérables pour un jeune de 21 ans. La pression du premier rang. L’envie de très bien faire devant la mère patrie. On ne lui en veut pas : les autres joueurs ont assuré le spectacle pour lu… même pas. Match longuet, avance constante de neuf à quinze unités en faveur des Bulls, quelques pétards signés Derrick Jones Jr., Zach LaVine dans la zone, DeMar DeRozan furieux à mi-distance. Bref, une Accor Arena atrophiée devant ce qu’elle s’attendait à voir un lundi soir à 1h30 sur le League Pass. La délocalisation à Paris ne garantit pas le scénario « Spielbergesque » d’un match.

Malgré tout, on peine encore à redescendre. Des étoiles dans les yeux. On a vu la NBA – le match et son décor – de tout près. La perspective d’avenir du « Paris Game » est porteuse d’espoir : manque plus qu’un bon déroulé et ce rendez-vous aura tout d’un classique.

DeRozan à mi-distance = un couteau chaud dans une motte de beurre

L’après-match ? Conférence de presse en compagnie de DeMar DeRozan, Zach LaVine, Billy Donovan, Dwane Casey, Killian Hayes et Jaden Ivey. Rien de bien folichon à retenir, pas mal de réponses fleuves à base de « c’était une superbe expérience », juste DeMar DeRozan qui ne sait pas encore s’il participera aux Jeux olympiques de Paris 2024. Parenthèse toute mignonne, un jeune fan de Zach LaVine a posé une question à son idole.

In the Bulls' #NBAParis press conference, a young French fan told Zach LaVine he wears #8 because Zach is his idol. Listen to his response

1h du mat, on prend la direction de la rédac’ pour y terminer la soirée en compagnie de l’équipe devant Celtics – Warriors. Pizza froide qui fait beaucoup beaucoup de bien. Récits homériens de l’expérience sur place, moment de partage intense puis redécouverte d’un wifi fonctionnel : une Accor Arena pleine, ça a ses avantages et ses inconvénients.

Tirage de rideau sur le NBA Paris Game 2023. Une édition de plus au palmarès de la Ville Lumière. Pour beaucoup le corps du match n’est qu’« accessoire », pour nous il est essentiel. On souhaite donc un peu plus de peps à l’affiche prévue pour 2024, tout en conservant cette atmosphère extérieure au sport. La fête totale.