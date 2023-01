Interrogé sur les meilleurs intérieurs de la ligue actuellement, Hakeem Olajuwon déclarait hier que Nikola Jokic était un pivot plus efficace dans sa manière de jouer que Joel Embiid. Le pivot des Sixers n’a visiblement pas apprécié la sortie d’Hakeem The Dream, et lui a répondu d’une manière… plutôt incisive.

Hakeem Olajuwon est une légende au poste de pivot en NBA. Dominant dans les raquettes pendant les années 80 et 90, la conception du poste de pivot est bien sûr liée pour The Dream à la prise de position au poste bas. Il est dès lors facile à comprendre qu’il ait un peu de mal avec le fait de voir les big men actuels s’écarter pour prendre des tirs plus lointains…

…Surtout quand le pivot en question est ultra dominant dans la raquette. Vous l’aurez saisi, on parle de Joel Embiid. Hakeem s’interrogeait en effet hier sur la prise de tirs à 3-points de la part du camerounais, qui serait inutile étant donné la facilité avec laquelle Jojo peut s’ouvrir le chemin du panier dans la peinture. Une remarque sans doute mal digérée par ce dernier, qui lui a répondu aujourd’hui de manière disons assez crue.

Quand on vous disait que le bonhomme n’avait pas pris de pincettes, c’était pas des lol hein. La petite punchline envoyée, il faut maintenant nuancer un peu le propos de ce cher Joel. Déjà, la phrase sur le QI basket d’Olajuwon, oui mais non monsieur, faut respecter les grands de ce sport aussi. En revanche, oui le jeu s’est considérablement écarté depuis l’époque où Hakeem défonçait toutes les raquettes soir après soir.

Oui, avoir un grand capable de shooter aujourd’hui est une arme redoutable et surtout très pénalisante pour une équipe qui n’en possède pas. Dans un sport où la dimension athlétique est de plus en plus importante à tous les postes, il deviendrait très facile de trapper un intérieur dans la raquette pour l’empêcher de jouer à sa guise.

En revanche, Hakeem est sans doute dans le vrai lorsqu’il explique que Joel Embiid est suffisamment efficace sous le panier pour avoir besoin d’autant s’écarter. Le pivot star des Sixers a pris 108 tirs à 3 points cette saison, soit 3,2 tirs par match. Le pourcentage est correct – 35,2% – mais cela reste quelque chose d’impensable dans la tête du double champion NBA avec Houston. D’autant plus que Nikola Jokic, dont Olajuwon a vanté le jeu, est également un tireur longue portée, dans des proportions similaires à celles d’Embiid.

Joel Embiid: “It’s funny when you’ve got these old guys always talking about posting up, ‘you need to spend time in the paint,’ and all that stuff. You can’t win this way anymore. It’s not the fricking 90s or 80s like it used to be. So, they must not have any basketball IQ.” pic.twitter.com/ykoElNlEDl

— Rich Hofmann (@rich_hofmann) January 20, 2023