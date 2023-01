Janvier 2023 et déjà un crossover inattendu : Emmanuel Macron et Adam Silver ont échangé ensemble à l’occasion de la tenue du match NBA à Paris, et il en est ressorti un communiqué de la NBA annonçant un plan ambitieux de développement des liens entre la NBA et la France, mais également l’Afrique.

Un match NBA en France, ce n’est pas tous les jours. Pour l’occasion, Adam Silver et le président de la République Emmanuel Macron ont pu s’entretenir ensemble sur les enjeux futurs liés au basketball en France et la présence de la NBA sur le territoire national. Si la Grande Ligue est déjà investie – conjointement avec la Fédération Française de Basketball – dans plusieurs initiatives telles que le Challenge Benjamin(e), cette collaboration devrait se renforcer, à la lecture du communiqué présenté par la NBA en ce début d’après-midi. Un partenariat “formel” sera présenté lors des Jeux Olympiques d’été de Paris 2024.

Les axes de développement exposés dans le communiqué en question sont assez ambitieux. Ainsi, on y retrouve en premier lieu une annonce du renforcement de la collaboration entre la Ligue Nationale de Basket et la NBA, notamment avec de futurs événements réunissant des joueurs de la LNB, de la NBA mais aussi de la Basketball Africa League, le championnat africain co-géré par la FIBA et la NBA. S’ajoutent également des collaborations pour renforcer l’expérience des fans autour du basket professionnel français.

Avec des Jeux Olympiques en France dans un an et demi, la NBA souhaite également renforcer sa présence à Paris et en France, ce qui pourrait vouloir signifier que divers événements tels que des matchs ou la présence de joueurs devraient continuer. Le plan présente aussi des mesures visant directement les jeunes joueurs et la FFBB. Annonçant en grande pompe que les initiatives de la NBA en France ont concerné plus de 250 000 jeunes ces dix dernières années, les deux parties veulent désormais renforcer ce programme et réfléchir à la création de nouvelles actions.

Enfin, la France et la NBA ont convenu d’un plan de développement économique en Afrique pour permettre à la BAL de jouir de nouvelles infrastructures capables d’accueillir également des matchs NBA. Des annonces qui n’ont pas encore de réelle échelle de temps ni de financement, mais qui montrent que la Grande Ligue souhaite s’investir un peu plus en France à l’heure où l’ensemble de la planète basket a les yeux rivés sur Victor Wembanyama et que les équipes de France de basket évoluent au plus haut niveau mondial. Emmanuel Macron s’est montré très enthousiaste à l’idée de renforcer l’union entre l’Hexagone et la NBA.

“Je suis ravi et fier du choix de la NBA de faire de la France et de Paris l’un de ses terrains de jeu privilégiés dans le monde. Cela reflète la relation spéciale et de longue date entre la France et la NBA. Avec l’excellence de nos entraînements, la performance de nos équipes nationales et l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous avons désormais l’opportunité de nous engager plus profondément dans un utile et durable partenariat pour le bénéfice du basketball français, aussi bien qu’en support de notre politique de développement en Afrique. Je suis très content de cette collaboration qui ravira les fans et pratiquants de basket dans notre pays et contribuera à faire de la France une grande nation du sport” – Emmanuel Macron

Le champ lexical de l’enthousiasme est aussi celui qui domine la réaction d’Adam Silver.

“Nous sommes honorés de travailler avec le Président Macron, la Fédération Française de Basketball et la LNB pour bâtir sur cette incroyable période autour du basketball et de la NBA en France. Le Président Macron croit énormément dans le pouvoir du basketball pour inspirer et connecter les gens partout, et nous voyons un potentiel énorme pour faire grandir le jeu et créer des opportunités économiques autour du sport en France et en Afrique.”

Source : NBA Press Relations