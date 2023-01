Neuf rencontres pour démarrer votre week-end, que demander de plus ? Des affiches de qualité ? Bingo, vous les avez aussi. Du remake de Finales NBA, de la rivalité naissante ou existante, découvrez le programme de ce vendredi !

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Pelicans

1h30 : Hawks – Knicks

1h30 : Cavaliers – Warriors

1h30 : Mavericks – Heat

2h : Spurs – Clippers

3h : Nuggets – Pacers

3h : Jazz – Nets

4h : Lakers – Grizzlies

4h : Kings – Thunder

# À NE PAS MANQUER

Les Cavaliers reçoivent cette nuit les Warriors, une affiche qui va rappeler de bons souvenirs à tout ceux qui ont suivi la NBA dans la deuxième moitié des années 2010. Voilà pour l’aspect historico-nostalgique. D’un point vue sportif, qu’on se le dise, c’est peut-être l’un des premiers Cleveland – Golden State intéressant depuis le départ de LeBron James de l’Ohio en 2018.

Les Dubs ne vivent pas la saison la plus simple au monde, mais restent champions en titre. Le trio historique Curry – Thompson – Green, qui a fait tant de mal au public de la Rocket Mortgage FieldHouse (qui restera la Q Arena dans nos cœurs), est toujours là pour mener la troupe de Steve Kerr. Côté Cavs, plus de King donc, mais une escouade ô combien prometteuse et déjà compétitive emmenée par un Donovan Mitchell… royal cette saison. L’ami Spida, parlons-en justement. Absent face aux Grizzlies, il est listé “questionnable” pour ce soir. Un problème qui peut ne pas en être un, du moins en régulière, sachant que Darius Garland, Evan Mobley ou encore Caris LeVert peuvent step up au scoring.

C’est en tout cas ce qui s’est passé à Memphis, et ça a suffi à contraindre les Nounours à s’en remettre à un tip-in de Steven Adams et à un contre clutchissime de Dillon Brooks pour l’emporter d’un point. Quel sera le résultat face à des Warriors en back-to-back, qui sortent d’une défaite en prolongation face aux Celtics, et qui expérimentent un nouveau cinq majeur very very very small ball ? Réponse ce soir.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Toujours pas de Zion Williamson ni de Brandon Ingram. Naji Marshall, Herb Jones et Franz Wagner sont incertains. C’est bien dommage, on aurait aimé voir au complet deux des noyaux de jeune les plus prometteurs de la NBA à l’occasion de ce Magic – Pelicans. Au fait, Paolo Banchero et C.J. McCollum sont dispos dans vos decks TTFL ?

Les Hawks reçoivent les Knicks dans une rencontre qui a ce qu’il faut, tant en termes d’enjeu sportif que de sorytelling, pour avoir une bonne odeur de sang. Encore faut-il que Bogdan Bogdanovic, et surtout Trae Young, tous les deux incertains, puissent en être.

Autre remake d’anciennes Finales, ce duel entre les Mavs et le Heat. Et vous voulez savoir c’est quoi le plus dingue ? Udonis Haslem, qui a disputé les deux confrontations entre Texans et Floridiens en 2006 et 2011, est toujours là côté Miami ! Plus présent en tout cas que Christian Wood (absent) et Tim Hardaway Jr. (incertain), ce qui risque encore de donner beaucoup de boulot à Luka Doncic.

Jusqu’où s’arrêtera la chute des Clippers ? Ce déplacement à San Antonio devrait en théorie offrir un peu de répit aux Voiliers, mais avec Paul George et Kawhi Leonard toujours incertains, on ne peut jurer de rien. Au passage, The Klaw aura-t-il droit à sa vidéo d’hommage de la part des Spurs ?

La vie sans Tyrese Haliburton ce n’est pas simple. Et on a une mauvaise nouvelle pour les Pacers, ce n’est pas un passage sur les terres du double MVP en titre qui sera de nature à leur faciliter la tâche.

Qui a dit que le Jazz marquait le pas après un début de saison canon ? Pas Lauri Markkanen en tout cas. Le Finlandais enchaîne les grosses performances offensives, et les Mormons sont aujourd’hui sixièmes de l’Ouest avec un bilan à l’équilibre. Chez les Nets, on fait comme on peut et on joue au basket à l’aide de ses connaissances en attendant le retour de KD.

À propos de stars absentes, Anthony Davis n’est toujours pas opérationnel, et LeBron James est incertain face aux Grizzlies. Oh qu’il est beau ce cinq Dennis Schröder – PatBev – Juan Toscano – Wenyen Gabriel – Thomas Bryant. Oh qu’il risque d’être vilain le score.

Sachez qu’en fonction des divers résultats de la nuit, il existe un monde dans lequel les Kings ET le Thunder sont dans le top 6 de l’Ouest demain matin.

Certes, ça ne vaut pas un bon lundi des familles, mais qu’on se le dise, des vendredis comme ça on signe tout de suite pour en avoir encore d’autres. C’est quand même pas génial la NBA ?