C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Kyle Lowry ne serait pas dans les plans de transferts du Heat cet hiver, malgré les mauvais résultats sportifs de la franchise. (source : Miami Herald)

Anthony Davis serait à une semaine de pouvoir refouler les parquets, si aucun pépin ne vient freiner son retour au jeu. (source : Dave McMenamin)

Bronny James, le fils de LeBron James, devrait faire son apparition dans la première mock-draft 2024 d’ESPN qui arrivera dans les prochains jours. Bronny aurait actuellement la cote pour figurer au premier tour. (source : ESPN)

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX