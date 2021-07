NBA Free Agency 2021 – le Top 5 des pivots : des noms bien connus et des joueurs qui montent, ça devrait en intéresser certains

Les Finales NBA entre les Suns et les Bucks viennent à peine de se terminer, mais on a déjà un regard sur l’intersaison et notamment la Free Agency, qui va débuter le 2 août prochain. Et comme souvent avant la Free Agency, on aime vous présenter les forces en présence. Vous avez déjà la liste complète des agents libres par ici, mais c’est l’heure de creuser un peu pour analyser les dossiers les plus intéressants. Après les meneurs, les arrières, les ailiers, et les ailiers-forts, place aux pivots.

Jarrett Allen

Statistiques en 2020-21 : 12,8 points, 10,0 rebonds, 1,7 assist et 1,4 contre en 29,6 minutes (61,8% au tir) en 63 matchs

12,8 points, 10,0 rebonds, 1,7 assist et 1,4 contre en 29,6 minutes (61,8% au tir) en 63 matchs Salaire en 2020-21 : 3,9 millions de dollars

3,9 millions de dollars Situation contractuelle : agent libre restrictif

En s’incrustant dans le transfert XXL de James Harden en janvier dernier, les Cavaliers ont réussi à obtenir le jeune pivot à la coupe afro Jarrett Allen. Une belle affaire car même si l’ami Jarrett a pris l’habitude de se retrouver sur les posters dans les Top 10 du matin, on aime ses qualités de rim protector et de finisseur, ainsi que son potentiel très intéressant. Et visiblement, la franchise de Cleveland aussi. Si les Cavaliers envisagent sérieusement de transférer Collin Sexton aujourd’hui, c’est notamment parce qu’il va demander une grosse extension, comme Allen. Les Cavs ont lâché un pick de draft dans le transfert d’Harden pour récupérer les droits de Jarrett, ce n’est pas pour le laisser filer à la Free Agency. Le manager général Koby Altman l’a dit lors de la conférence de presse de fin de saison, Allen – 23 ans – est une pièce essentielle pour le présent mais surtout pour le futur des Cavaliers. Et cette vision ne changera pas même si Cleveland décide de miser sur l’intérieur Evan Mobley à la prochaine Draft, eux qui possèdent le troisième choix et qui semblent chauds pour miser sur le prospect d’USC. Comme Jarrett Allen est agent libre restrictif, les Cavs pourront s’aligner sur n’importe quelle offre venant de la concurrence, et c’est sans doute ce qu’ils vont faire à moins qu’une franchise décide de proposer un pactole absolument énorme au joueur. Si on veut rester réaliste, et si l’on se base sur les projections de John Hollinger de The Athletic, Allen pourrait obtenir un salaire de 20 millions par an sur son prochain contrat.

Richaun Holmes

Statistiques en 2020-21 : 14,2 points, 8,3 rebonds, 1,7 assist et 1,6 contre en 29,2 minutes (63,7% au tir) en 61 matchs

14,2 points, 8,3 rebonds, 1,7 assist et 1,6 contre en 29,2 minutes (63,7% au tir) en 61 matchs Salaire en 2020-21 : 5 millions de dollars

5 millions de dollars Situation contractuelle : agent libre non restrictif

Les Kings ont encore déçu cette année, mais tout n’était pas à jeter pour autant. Le rookie Tyrese Haliburton a évidemment brillé, mais aussi le pivot Richaun Holmes. Avec son énergie et son impact dans la raquette, le pivot de 27 ans s’est montré convaincant avant d’arriver sur le marché de la Free Agency et c’est le moment pour lui d’aller chercher un gros contrat. À Sacramento ? Ou ailleurs ? On imagine que Richaun et les Kings sont intéressés pour continuer l’aventure ensemble mais évidemment, la question financière va jouer un rôle majeur dans ce dossier. Comme l’indique Yossi Gozlan de HoopsHype, la franchise californienne est limitée dans ce qu’elle peut proposer à Holmes. En effet, les Kings ne possèdent pas l’ensemble des Bird Rights sur Richaun et ne peuvent pas monter plus haut qu’un contrat de 47 millions sur quatre ans, à moins de libérer du cap space en bricolant au sein de l’effectif actuel. Si cela représente déjà une belle augmentation par rapport à son salaire de la saison 2020-21, ce n’est pas impossible de voir d’autres équipes en grand besoin de pivot lui proposer plus. Parmi elles, les Hornets et les Raptors notamment, ou encore les Mavericks qu’on retrouve également dans les dernières rumeurs. Richaun Holmes a beau aimer Sacramento, il veut profiter de son statut d’agent libre pour vraiment analyser les différentes options et trouver le meilleur compromis entre joli chèque – rôle important – équipe compétitive. Pas sûr que les Kings peuvent lui proposer tout ça.

Andre Drummond

Statistiques en 2020-21 : 14,9 points, 12,0 rebonds, 2,0 assists, 1,4 interception et 1,1 contre en 27,0 minutes (49,3% au tir) en 46 matchs

14,9 points, 12,0 rebonds, 2,0 assists, 1,4 interception et 1,1 contre en 27,0 minutes (49,3% au tir) en 46 matchs Salaire en 2020-21 : 794 536 dollars (après buy-out avec les Cavaliers)

794 536 dollars (après buy-out avec les Cavaliers) Situation contractuelle : agent libre non restrictif

Tiens tiens, en voilà un dossier intéressant. Et un dossier que les fans des Lakers suivront évidemment de près, eux qui ont pu vivre la formidable expérience Andre Drummond entre mars et mai. Recruté par les champions 2020 sur le marché du buy-out pour renforcer la raquette à travers notamment ses grosses qualités de rebondeur, Dédé a connu des hauts et des bas à Los Angeles. Enfin, plus de bas que de hauts. Du coup, on peut se demander s’il a vraiment un avenir dans la Cité des Anges, surtout après les récents commentaires du bonhomme sur Insta. Visiblement frustré par son manque de temps de jeu et pas vraiment dans l’optique de prolonger pour le minimum, Drummond portera peut-être un autre maillot la saison prochaine, même s’il kiffe jouer avec LeBron James. Côté Lakers, Andre semble toujours dans les plans si l’on en croit les derniers bruits de couloir, mais les Californiens ont d’autres dossiers à gérer avec la Free Agency de Dennis Schroder, Alex Caruso et Talen Horton-Tucker. On imagine que ces gars-là sont au-dessus de Drummond dans la liste des priorités à L.A., d’autant plus que les Lakers possèdent également Marc Gasol sur le poste 5 et Montrezl Harrell s’il décide d’utiliser sa player option pour rester une année supplémentaire à Hollywood. Quand le tour de Drummond viendra, les Lakers seront probablement au-dessus de la luxury tax et n’auront donc plus que six millions maximum (par an) à proposer à Andre (via la taxpayer mid-level exception).

Serge Ibaka

Statistiques en 2020-21 : 11,1 points, 6,7 rebonds, 1,8 assist et 1,1 contre en 23,3 minutes (51,0% au tir dont 33,9% à 3-points et 81,1% aux lancers-francs) en 41 matchs

11,1 points, 6,7 rebonds, 1,8 assist et 1,1 contre en 23,3 minutes (51,0% au tir dont 33,9% à 3-points et 81,1% aux lancers-francs) en 41 matchs Salaire en 2020-21 : 9,3 millions de dollars

9,3 millions de dollars Situation contractuelle : player option à 9,7 millions de dollars pour la saison 2021-22

Arrivé aux Clippers l’an dernier pour apporter son expérience de champion et sa capacité à protéger le cercle tout en écartant le terrain, Serge Ibaka n’a malheureusement pas pu aider les Clippers au moment le plus important de la saison : les Playoffs. La faute à une blessure au dos l’obligeant à passer sur le billard. Une fin forcément frustrante, autant pour Serge que pour les Clippers, qui ont réussi à aller jusqu’en Finales de Conférence Ouest malgré les bobos ayant touché l’effectif. Du coup, on voit bien Ibaka activer sa player option pour rester une année supplémentaire dans la Cité des Anges et prendre les 9,7 millions de dollars qui vont avec. Certes, Serge peut toujours décider de tester sa cote sur le marché de la Free Agency, mais il n’obtiendra probablement pas plus ailleurs et évolue tout de même dans un rôle qui semble lui convenir, tout ça chez un candidat au titre et sous le soleil de Los Angeles. Après une opération au dos, cela n’aurait en tout cas pas beaucoup de sens de se transformer en agent libre. On espère juste pour Serge qu’il reviendra bien de sa blessure et qu’il pourra à nouveau évoluer à un niveau correct la saison prochaine.

Montrezl Harrell

Statistiques en 2020-21 : 13,5 points, 6,2 rebonds, 1,1 assist en 22,9 minutes (62,2% au tir) en 69 matchs

13,5 points, 6,2 rebonds, 1,1 assist en 22,9 minutes (62,2% au tir) en 69 matchs Salaire en 2020-21 : 9,3 millions de dollars

9,3 millions de dollars Situation contractuelle : player option à 9,7 millions de dollars pour la saison 2021-22

On parlait de Montrezl Harrell un peu plus haut en rapport avec le cas Andre Drummond, faisons désormais un petit zoom sur son dossier à lui. Passé à la surprise générale des Clippers aux Lakers l’an dernier, le Sixième Homme de l’Année 2020 a connu une expérience – disons – mitigée chez les Purple & Gold. Alors que les Californiens avaient construit leur parcours de champion dans la bulle notamment sur la défense et la présence de grandes tours dans la raquette (Anthony Davis, Dwight Howard, JaVale McGee), ils ont perdu de leur superbe à ce niveau-là cette saison et Harrell – petit pivot de 2m01 – fait partie des joueurs qui symbolisent un peu cela. S’il est toujours capable de produire, s’il apporte son énergie, Montrezl n’est pas réputé pour ses qualités défensives et le coach Frank Vogel n’a pas hésité à le scotcher sur le banc lors du premier tour des Playoffs face à Phoenix. On imagine que cela n’a pas trop plu à Harrell, qui a lâché quelques posts chelous sur les réseaux. Aujourd’hui, la balle est dans son camp. S’il estime que son avenir s’inscrit ailleurs que chez les Lakers, Harrell peut activer sa player option pour aller sur le marché de la Free Agency et éventuellement signer dans une autre équipe. Mais clairement, sa cote n’est pas au max. Si l’on en croit les dernières infos de Bleacher Report, Trezl pencherait plus vers une prolongation d’un an à Los Angeles.

Mais aussi…

Nerlens Noel, agent libre non restrictif

Daniel Theis, agent non restrictif

Mitchell Robinson, team option

Boban Marjanovic, agent libre non restrictif

Enes Kanter, agent libre non restrictif

Dwight Howard, agent libre non restrictif

Robin Lopez, agent libre non restrictif

Khem Birch, agent libre non restrictif

Cody Zeller, agent libre non restrictif

Zach Collins, agent libre non restrictif

JaVale McGee, agent libre non restrictif

Gorgui Dieng, agent libre non restrictif

DeMarcus Cousins, agent libre non restrictif

Dewayne Dedmon, agent libre non restrictif

Hassan Whiteside, agent libre non restrictif

Frank Kaminsky, agent libre non restrictif

Alex Len, agent libre non restrictif

…