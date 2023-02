Ce mercredi 1er février commence le Black History Month, commémoration annuelle de l’histoire de la diaspora africaine. À notre façon, nous avons voulu nous joindre à cette célébration avec TrashTalk. Ce mois-ci, nous vous proposerons donc une série de portraits des personnes afro-américaines en lien avec la balle orange qui ont contribué à cette riche histoire.

Si le docteur James Naismith a inventé le basketball en 1891, les Afro-américains n’en étaient pas la première cible.

Pire encore, on peut dire qu’en ayant été totalement mis de côté dans une société ségréguée, il ne l’ont pratiqué en masse que plus d’une décennie plus tard, sous l’impulsion des Black Fives – équipes ethniques uniquement composées uniquement d’Afro-américains – à New York, ainsi que l’impulsion d’Edwin B. Henderson à Washington.

Une démocratisation de la balle orange qui va donner naissance aux Rens et Globetrotters, avant de voir des pionniers débarquer en NBA en 1950.

Une ouverture lente, compliquée, mais qui façonne une Ligue qui se veut la plus progressiste au monde aujourd’hui. Et dont les acteurs – en grande majorité afro-américains – n’hésitent plus à prendre la parole et à s’exprimer sur les questions de société, comme certains aînés ont pu le faire des décennies plus tôt, à l’instar de Bill Russell ou Kareem Abdul-Jabbar. Sans oublier non plus les filles qui, en WNBA, mènent aussi leur combat.

Cependant, il n’y a pas que la NBA et le basketball professionnel dans la vie.

Et certains membres de cette communauté ont aussi fait bouger les lignes pour la reconnaissance des Afro-américains, que ce soit au niveau scolaire puis universitaire. Tout comme dans la rue, ce terreau fertile pourvoyeur de nombreux talents et surtout d’un style de jeu, d’une liberté créatrice qui s’affichent désormais sur tous les terrains du monde.

C’est donc ce voyage que TrashTalk vous propose durant ce Black History Month, en vous présentant des personnalités qui ont contribué à écrire l’histoire de leur communauté, de leur sport, de leur pays.

À retrouver sur TrashTalk.co en février :