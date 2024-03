On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être…

Les résultats de la nuit

Hornets – Magic : 89 – 101 (stats)

: 89 – 101 (stats) Cavs – Celtics : 105 – 104 (stats)

– Celtics : 105 – 104 (stats) Nets – Sixers : 112 – 107 (stats)

– Sixers : 112 – 107 (stats) Heat – Pistons : 118 – 110 (stats)

– Pistons : 118 – 110 (stats) Knicks – Hawks : 100 – 116 (stats)

: 100 – 116 (stats) Raptors – Pelicans : 98 – 139 (stats)

: 98 – 139 (stats) Rockets – Spurs : 114 – 101 (stats)

– Spurs : 114 – 101 (stats) Mavs – Pacers : 120 – 137 (stats)

: 120 – 137 (stats) Nuggets – Suns : 107 – 117 (stats)

Le Tankathon 2024

Bonne opération du jour – Hornets, Pistons, Spurs, Raptors

On continue de perdre avec le sourire dans le fond du classement et vu que tout le monde perd bah le classement ne bouge pas. On notera quand même que Toronto a enfin pris l’opération tanking au sérieux en paumant de 40 pions à la maison. Font pas semblant les Dinos.

Mauvaise opération du jour – Hawks

On sait que l’équipe des Knicks était décimée en face mais Atlanta a sans doute plus intérêt à flinguer sa fin de saison pour monter à la Draft plutôt que de se faire savater dès le premier tour du Play-in. On dit ça on dit rien hein..

Le programme de la nuit prochaine

1h : Wizards – Magic

1h30 : Hawks – Cavs

1h30 : Sixers – Grizzlies

1h30 : Rockets – Clippers

3h : Jazz – Bulls

4h : Warriors – Bucks

4h : Blazers – Thunder

4h30 : Lakers – Kings

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

