Symbole mythique du titre de champion NBA, le trophée Larry O’Brien s’est fait tout beau pour cette 75ème saison. Un petit relooking né d’une collaboration entre la NBA et le designer Victor Solomon qui apporte un peu de modernité au trophée, tout en ne négligeant pas le glorieux passé de la ligue. Sortez les gants et la loupe, on se penche sur la nouvelle version du graal des basketteurs.

Alors que les Finales NBA n’ont toujours pas décidé de leur vainqueur pour cette saison, en coulisses, on s’active pour conclure en beauté le 75ème anniversaire de la NBA. Dans la foulée de la création des trophées Larry Bird et Magic Johnson pour récompenser les MVP des Finales de Conférence, la NBA a annoncé une autre nouveauté : le relooking du mythique trophée Larry O’Brien, soulevé chaque année par l’équipe qui remporte le titre. Cette modification du design du trophée est la première depuis 1977. À l’époque, ce sont les Blazers de Portland qui l’avaient remporté, portés par un Luke Bill Walton de feu. Une remise au goût du jour après 45 ans, qui a été attentivement suivie par les médias américains, notamment ESPN. Le trophée en question est un monstre sacré d’histoire, plutôt logique que la NBA soit au taquet concernant les attentes des fans et des observateurs. Les retouches sont légères mais apportent de la modernité à l’ensemble, avec des lignes plus prononcées, maintenant tracées en argent pour mieux mettre en valeur les formes du ballon et du filet. La principale modification ? Exit la base rectangulaire, remplacée par une forme circulaire composée de deux cylindres destinés à accueillir les noms de tous les champions NBA. Un nouveau design né du partenariat entre la Ligue et Victor Solomon – un designer de Los Angeles – qui a expliqué la priorité qu’il s’est fixé dans le relooking du trophée.

« L’un des points les plus importants de ce projet était d’essayer de conserver la dimension historique tout en se tournant vers l’avenir. » – Victor Solomon, designer de la nouvelle version du trophée Larry O’Brien

Un équilibre trouvé entre histoire prestigieuse et futur brillant, qui se matérialise aussi par la nouvelle orientation du trophée. Alors qu’il penchait jusqu’ici sur la gauche, il a maintenant été orienté vers la droite pour symboliser le fait d’être tourné vers l’avenir. Une autre particularité de la nouvelle version est la façon dont les créateurs ont géré l’espace dédié au palmarès de la NBA. Avec déjà 75 noms gravés sur un premier cylindre, ils ont décidé d’en ajouter un deuxième avec un espace suffisant pour inscrire 25 noms de plus.

« Il y avait une opportunité évidente de rassembler tous les précédents vainqueurs du trophée du championnat sur cette base, et tous les noms seront gravés dans la nouvelle partie. »

L’idée est plus que sympathique, puisqu’elle permet de prendre la mesure de l’exploit accompli. Retrouver son équipe à la fin d’une liste marquée entre autres par les Bulls de Michael Jordan, les Lakers du Showtime et les Celtics des sixties ? Un peu la classe quand même. Une nouvelle configuration qui amènera ainsi jusqu’à l’anniversaire des 100 ans de la Grande Ligue, peut-être l’occasion de relooker à nouveau le Larry O’Brien. Dans tous les cas, c’est une belle fête qui sera célébrée d’ici une semaine maximum avec un trophée tout beau, tout neuf, et un vainqueur qui se fera un plaisir d’être le premier à le soulever.

The 2022 NBA Finals is officially underway! 🙌 The first to 4⃣ gets the Larry O’Brien trophy 🏆 pic.twitter.com/MR1HOvHGQh — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 3, 2022

En attendant de savoir qui va le remporter l’issue de Finales particulièrement tendues, la NBA est prête à dévoiler cette nouvelle version du trophée Larry O’Brien. Un alliage de modernité et d’histoire qui représente bien l’image que la Ligue veut incarner pour les prochaines années.

Source : ESPN / Twitter @ClutchPointsApp