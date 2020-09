Daryl Morey veut absolument re-signer Mike D’Antoni : qui est chaud pour encore quelques saisons de micro-ball ?

Alors que les Rockets sont en plein bras de fer avec les Lakers dans la bulle, Daryl Morey semble avoir obtenu les garanties nécessaires de la part de son coach. Le GM texan fait de la prolongation de Mike D’Antoni sa priorité de la prochaine intersaison. Toujours pas de nouvelles sur un potentiel joueur qui dépasserait les 2 mètres en revanche…

L’annonce a été claire, nette et précise. Les propos de Daryl Morey relayés par USA Today Sports indiquent qu’il veut continuer avec Mike D’Antoni à la tête des Rockets. Le coach des Fusées arrive en fin de contrat à la fin de la saison et il est hors de question pour le front office de le laisser partir. Le laboratoire basketballistique continue donc à Houston, on est ravi. Beaucoup de rumeurs circulaient sur MDA au sein de la Ligue, de nombreuses prédisant son départ, mais le coach de 69 ans devrait finalement prolonger l’aventure du côté de Houston. Il faut dire qu’à en voir les stats, une prolongation paraît logique. En poste depuis 2016, il a déjà mené les siens à deux demi-finales et une Finale de Conférence sans compter la saison en cours, le tout avec un bilan de 217 victoires pour 101 défaites, tous les coachs NBA ne peuvent pas en dire autant. De plus, sous son mandat, James Harden est devenu un MVP et un des meilleurs joueurs offensifs de l’histoire, pas de quoi rougir, donc… sur le papier. Car sa philosophie de jeu innovante mais souvent casse-gueule en Playoffs a coûté quelques défaites importantes. On ne reparlera pas des 27 tirs à 3-points manqués dans le Game 7 face aux Warriors, mais vous avez saisi l’idée. Une question se pose donc maintenant : est-il le coach qu’il faut à Houston pour aller chercher un titre ? En tous cas, pour Daryl Morey, cette question est vite répondue, comme dirait l’autre.

« C’est probablement notre priorité numéro 1, ça me paraît assez évident. Tous nos joueurs clés sont déjà sous contrat. Je pense que faire revenir Mike est très important. » Daryl Morey, via USA Today Sports

Confiance totale de la part de toute l’organisation, donc ? Oui, enfin pour le moment. Car Tilman Fertitta, le proprio des Rockets, est réputé pour ses sautes d’humeur. Plusieurs rumeurs annonçaient une refonte du front office avant le début de la saison 2019-20, il est possible qu’en cas de défaite contre les Lakers, le milliardaire décide de virer tout le monde. Ce n’est pour l’instant pas d’actualité, mais c’est une possibilité à ne pas écarter. Mais selon toute vraisemblance, MDA va re-signer dans le Texas, permettant aux fans amateurs de Physique-Chimie d’admirer les prochaines expériences scientifiques de l’un des coachs les plus innovateurs de la NBA. Car que ce soit une réussite ou non à l’arrivée, cette saison 2019-20 des Rockets restera dans l’histoire. Un roster avec un seul pivot (Tyson Chandler) qui ne joue pas, un style de jeu dicté par les stats avancées avec uniquement du shoot à 3-points ou dans la raquette, jamais on avait vu un tel laboratoire en NBA. Mike D’Antoni est en full mode MyLeague sur NBA 2K et nous offre un style de jeu unique. Capables de tout détruire comme de s’écrouler contre n’importe quelle équipe, les Rockets version 2020 ont encore du boulot pour aller jusqu’au titre, et ça commence par passer les Lakers en demi de Conf.

Daryl Morey a apprécié l’expérience micro-ball de Mike D’Antoni et veut repartir pour un tour. Mais avant l’intersaison et une possible prolongation, MDA et ses hommes ont quand même des Playoffs à jouer. Les Lakers sont de sacrés clients à se farcir et le score affiche pour l’instant 1 manche partout. A voir si le small ball texan pourra rivaliser sur toute la série avec LeBron et ses copains.

Source texte : USA Today Sports