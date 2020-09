LeBron James valide le retour de Rajon Rondo : peut-il aider les Lakers plus que Russell Westbrook ?

Précieux en sortie de banc dans le Game 2, Rajon Rondo a donné un coup de boost aux Lakers dès son entrée dans le premier quart-temps. Présent en attaque et en défense, le meneur a apporté de la polyvalence et des options différentes à Frank Vogel. Au final, une belle copie rendue par le vétéran, précieux dans cette première victoire des Angelinos.

Ciblé par les supporters des Lakers après le Game 1, Rajon Rondo a donné raison à son coach hier soir. En 29 minutes, le meneur vétéran a compilé 10 points, 9 passes et 5 interceptions pour une seule balle perdue. Utilisé en tant que première rotation avec Kyle Kuzma, ‘Do, comme le surnomme LeBron, a donné un coup de fouet à l’attaque des Lakers, endormie depuis le début de ces demi-finales de Conférence Ouest. Au coude à coude avec les Rockets – pourtant plombés par le Brodie – lors de son entrée, les Lakers ont ensuite terminé le quart-temps avec seize points d’avance. En moins de six minutes, RR a rentabilisé son temps de jeu : 3 interceptions et 6 passes décisives d’entrée de jeu dont 4 pour Markieff Morris, bien inspiré depuis le parking (4/4 dans le premier quart). Une connexion qui fonctionne pour les Lakers et un ball-handler d’expérience précieux, qui ne rechigne pas en défense. LeBron a en tout cas apprécié, selon ses propos rapportés par ESPN.

« Je pense qu’il a été extrêmement agressif, pas seulement offensivement mais aussi défensivement. Il a relevé le défi face à James Harden, et face à n’importe qui. Il a essayé d’être un leader. […] Il rentre, il donne du rythme, il implique tout le monde et ça n’apparaît pas toujours dans les statistiques. »

Blessé au pouce en arrivant dans la bulle, l’ancien meneur champion en 2008 n’avait pas joué de match officiel depuis le mois de mars. Et suite à une première sortie compliquée où il n’a jamais vraiment trouvé son rythme, Rondo a validé la confiance de Frank Vogel et du King dans cette nouvelle opposition. Sans doute soulagé par la présence d’un autre leader balle en main, LeBron apprécie aussi la polyvalence et le QI basket qu’apporte le meneur à l’équipe. Les Lakers ont ainsi pu aligner un cinq Rondo – Caruso – James – Kuzma – Morris pour contrer le small ball des Rockets. En huit minutes, ce cinq a dominé les Rockets 35-14 en shootant à… 87,5%, d’après les stats d’ESPN. Après une saison moyenne et en attendant la validation des fans des Lakers, qui préféreraient sans doute voir Alex Caruso sur le terrain, Rondo devrait continuer à trouver son rythme avec le soutien des Lakers. ‘Do était en tout cas le deuxième meilleur meneur des Lakers cette nuit, derrière Russell Westbrook.

Totale confiance des Lakers envers leur meneur pour son retour aux affaires. Un leader bagué dans la quête d’un titre, ça peut en effet donner quelques coups de main et LeBron le sait. Et si en plus, ça peut faire chier le small ball de Mike D’Antoni…

Source texte : ESPN