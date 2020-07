Rajon Rondo se pète un pouce et sera absent entre six et huit semaines : ça y est, la liste des blessures est entamée…

Alerte blessure du côté de la bulle d’Orlando. Alors que les Lakers sont arrivés chez Mickey il y a quelques jours, ils viennent de perdre un membre important de leur banc. Rajon Rondo s’est effectivement blessé et sera absent plusieurs semaines. Ça commence bien…

Et un absent de plus sur les lignes arrières californiennes. Après Avery Bradley, qui a décidé de ne pas faire le déplacement en Floride, c’est Rajon Rondo qui va manquer à l’appel. Le meneur remplaçant de Los Angeles a été victime d’une fracture du pouce de la main droite durant l’entraînement de dimanche d’après Shams Charania de The Athletic. Et qui dit fracture du pouce dit opération, et qui dit opération dit absence de six à huit semaines. Ouch ! On devrait donc retrouver Rajon entre la fin du mois d’août et le début du mois de septembre. Ça fait plutôt loin, surtout qu’on a appris à prendre un jour après l’autre durant cette maudite année 2020. Pour rappel, selon le nouveau calendrier de la fin de saison, les Playoffs commenceront le 17 août prochain, tandis que le début du second tour est prévu pour le 31 août. On peut donc imaginer un retour de Rondo pour les demi-finales de conférence, à condition évidemment que les Lakers soient toujours en course à ce moment-là. Ça s’annonce comme une formalité mais on a également appris en 2020 à ne sous-estimer aucun scénario, car tout semble possible. Alors bon, on ne serait même pas surpris de voir la bande à LeBron James se faire éliminer par les Pelicans lors d’un Game 7 du premier tour suite à un panier contre son camp de Gérard au buzzer.

Lakers guard Rajon Rondo has suffered a fractured right thumb, will undergo surgery and is expected to miss 6-to-8 weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2020

Blague à part (quoique), on peut dire que c’est une mauvaise nouvelle pour le groupe de Frank Vogel. Même si Rajon Rondo est loin d’avoir joué le basket de sa vie cette saison (7,1 points, 3 rebonds, 5 passes par match en 20,5 minutes) et qu’il a manqué une bonne quinzaine de matchs, il reste un joueur qui peut apporter un plus à une équipe qui vise le titre. Bagué en 2008 avec les Celtics, âgé de 34 ans et actuellement dans sa 14è saison, Rondo peut se montrer précieux par sa connaissance du jeu et sa grosse expérience. Avec cette blessure, les Lakers perdent un mec théoriquement capable de tenir le ballon et gérer une attaque sur quelques séquences, notamment quand LeBron n’est pas sur le terrain. Cette absence de playmaking va donc mettre encore un peu plus de responsabilités sur les épaules du King, les Lakers souffrant déjà d’une James dépendance avant la suspension de la saison. Certes, les Lakers possèdent du Alex Caruso et du Quinn Cook sur le poste de meneur remplaçant, tandis que les arrières et légendes Dion Waiters – J.R. Smith sont montés à bord, mais ces gars-là ont tous des profils différents de celui de Rajon Rondo.

Avec un seul objectif en tête, à savoir décrocher le titre NBA, les Lakers auront besoin de tout le monde pour espérer aller au bout à Orlando. La blessure de Rajon Rondo tombe forcément mal, d’autant plus qu’il semblait au taquet pour la reprise. Mais qu’il voit le bon côté des choses, il va pouvoir profiter de sa belle chambre d’hôtel.

Source texte : The Athletic