Top 75 des actions les plus clutch de la saison : certains fuient les assassins à sang froid, nous ils ambiancent nos nuits

En attendant la reprise, la NBA partage les plus belles actions de la saison et ça donne clairement l’eau à la bouche avant le retour des joueurs sur les parquets. Après les plus beaux contres, les meilleurs caviars et les pétages de chevilles les plus spectaculaires, c’est désormais au tour du Top 75 des actions les plus clutchs, avec à l’honneur ceux qui attendent la sonnerie finale pour te ruiner ton match.

Clutch : notion correspondant au fait d’être décisif dans les moments importants d’un match, notamment dans les dernières minutes ou secondes quand le score est serré.

Autrement dit, c’est celui qui sait poser le paquet sur la table même quand elle est chaude. A toutes les époques il y eut des joueurs qui se sont sublimés dans les moments chauds. Il y eut les légendes bien sûr : Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, Reggie Miller, mais aussi des joueurs moins cotés qui savaient se rendre indispensable au bon moment : Steve Kerr, Robert Horry, Peja Stojakovic. Dans la ligue actuelle, on pense régulièrement à Damian Lillard, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard ou LeBron James pour les joueurs les plus décisifs dans les moments chauds, mais ils sont loin d’être les seuls à pouvoir sortir l’uniforme de héros d’un soir. Luka Doncic et Trae Young nous ont par exemple sortis des tours de magie à répétition cette saison, tout comme Zach LaVine chez les Bulls. Ja Morant a lui beau être rookie, il sait déjà comment finir un match. On décernera aussi la récompense de la diversité au Heat avec Jimmy Butler, Duncan Robinson, Tyler Herro et Bam Adebayo pour cette seule compil, alors qu’on y aperçoit également des héros moins attendus comme Lonnie Walker chez les Spurs ou Jae Crowder aux Grizzlies, mais après tout qui a dit que la clutchitude était une histoire de gros sous ou de hype.

Il y a donc eu du très gros shoot cette saison, des retournements de situation de malade, des ambiances éteintes ou enflammées à la dernière seconde. Peu importe qui vous êtes, si votre ligne de stats affiche alors 1 pt, 1 passe, 1 rebond ou 1 contre. Si votre tir assure la win alors vous serez la vedette du matin, vous serez donc « clutch » et vous aurez votre place dans ce Top 75. Tout simplement.