Top 75 des meilleures assists de la saison : la NBA ouvre sa crêperie, choisissez votre galette préférée

Un sentiment de manque s’empare de vous ? Une envie de revoir vos artistes préférés illuminer les parquets ? Ne quittez pas, la Ligue s’occupe de vous dans un instant. Ici, pas de musique douce pour vous faire patienter mais un Top 75 des meilleures assists de la saison ! On peut le dire, le cru est bon en 2019-20.

Bizarrement, peu de traces des Wolves ou des Knicks dans un Top, vous pouvez être outrés. Enfin… peu de traces du bon côté de l’objectif parce qu’en tant que victime là on est bon ! Si vous aimez la nouvelle génération avec les Morant, Zion (pour les conclusions lui hein), Luka, Trae et toute la clique des Baby Boss, vous allez adorer ce mix de la NBA. Attention, spoiler alert : même les jeunes des Cavs ont leur moment de gloire. Tout, tout, tout, vous saurez tout sur l’art d’la passe (c’était pour le rythme ça). Toutes les positions y passent, du 360, des passes dans le dos, des passes allongé au sol, des passes en poirier, des passes avec les pieds… vraiment de quoi se régaler. Où est-ce qu’il faut signer pour avoir le même show à Orlando ?

Quand on voit ce que Lonzo et Zion (en 19 matchs ensemble) ou Morant et JJJ sont capables de faire dès cette année, l’avenir a de la gueule. Les passeurs sont mis à l’honneur en ce jour, tant pis Melo t’auras d’autres occasions d’être dans un best-of !