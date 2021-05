Preview du Vavanevic : Evan Fournier et Nikola Vucevic se retrouvent dans un duel au sommet (non) qui célébrera leur bromance (oui)

Nous y voilà, l’ancien duo magique d’Orlando Evan Fournier – Nikola Vucevic, qui a été séparé malgré lui à la trade deadline de mars dernier, se retrouve ce soir à 1h30 sur le parquet du United Center, pour un Bulls – Celtics aux allures de Vavanevic. Trop d’émotions en une semaine pour notre Vavane national, qui après avoir battu Orlando à Orlando, va devoir battre Vucevic à Chicago.

« C’est mon meilleur pote dans l’équipe, clairement. C’est mon copain, mon copaaaaaain. » La série Fournier For Real diffusée en 2018 et 2019 sur la chaîne YouTube d’Evan, c’était (aussi) l’occasion de voir à quel point l’arrière français et le pivot monténégrin Nikola Vucevic étaient liés d’amitié. Comme l’épisode 3 qui voyait, la veille d’un Knicks – Magic, les deux coéquipiers se retrouver dans un restaurant de New York pour « se changer les idées, parler de la saison, prendre du temps tranquille« . Ou bien encore l’épisode 2, qui voyait Vooch taquiner Vavane sur le fait qu’il doive se raser complètement le reste de sa chevelure, plutôt que de laisser les cratères apparents de la calvitie. On le sait, l’amitié franco-monténégrine est (aussi) le fruit du fait que Nikola Vucevic soit francophone (et il parle même carrément mieux français que certains Français), lui qui a passé une partie de son enfance à Comines-Warneton, une ville belge de 18 000 habitants située en Wallonie picarde, à la frontière de l’Hexagone.

J’ai le passport Belge donc désolé mais je suis Belge aussi — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) July 10, 2018

Et lorsque Evan Fournier a débarqué au Magic, en 2014, les deux bonhommes n’ont pas fait que balancer du Booba à longueur d’avant-match. Le duo a disputé 369 matchs côte à côte, a envoyé du gros pick-and-roll et a pour plus gros fait d’armes d’avoir fait grimper en 2019 une bannière tout en haut de l’Amway Center, de champion de la Division Sud-Est, ce qui n’était plus arrivé depuis 2010 dans la ville de Mickey Mouse. La même année, les fans du Magic ont pu, grâce à leur duo sûr, regoûter à l’ambiance des Playoffs, inconnue au bataillon depuis 2012. Le retour en post-season s’était conclu par une défaite au premier tour, mais face aux futurs champions de Toronto, donc rien de honteux. Après moult souvenirs dans le rétro mais indélébiles, la bromance a donc pris fin d’un coup d’éclat de trade deadline, le 25 mars dernier, avec Fournier et Vucevic envoyés respectivement à Boston et Chicago. La fin d’un chapitre chez le Magic. Car à Orlando, malgré le passage de cinq coachs aux manettes du duo Fournier & Vucevic – à savoir Jacque Vaughn, James Borrego, Scott Skiles, Frank Vogel et Steve Clifford – l’équipe ne savait tourner sans ses deux titulaires copains comme cochons.

More pregame warm-ups in Orlando, with the background music featuring Booba, the French rapper who is one the favorites of Evan Fournier and Nikola Vucevic: pic.twitter.com/Xx3CCems6g — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) December 23, 2020

Vucevic (30 PTS, 17 REB), Fournier (25 PTS, 9 AST) & Fultz (19 PTS) led the Orlando Magic to the 125-121 win over the Washington Wizards 🔮 pic.twitter.com/xO8jLzRH6X — NBA UK (@NBAUK) November 18, 2019

Ce soir, Evan Fournier et Nikola Vucevic s’affronteront pour la première fois depuis la trade deadline, un moment forcément particulier tant ils devaient être le repère de l’un l’autre dans le vestiaire du Magic. Et ce sera leur première opposition mais seulement dans le contexte NBA, puisque Vavane et l’Équipe de France avaient battu le Monténégro de Vooch en août 2019, en match de préparation à la Coupe du Monde en Chine. Qui va pouvoir taquiner l’autre sur Twitter dans quelques heures ?