Ce match de l’Equipe de France de basket dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de basket n’était pas le plus important de l’histoire pour nos Bleus. Il aurait au moins fallu faire les efforts nécessaires, mais ce sera pour la prochaine fois.

Bon, ce premier rendez-vous estival de l’équipe de France n’aura pas été fracassant. Pour situer le contexte du match, dites vous tout simplement que c’était un match à l’enjeu « plus ou moins important » pour les Bleus. Déjà qualifiée pour le second tout des qualifs pour la Coupe du Monde 2023 après leurs quatre victoires lors des quatre premiers matchs, la sélection de Vincent Collet se déplaçait ce soir dans les Balkans pour justement empêcher le Monténégro d’accéder à cette fameuse seconde phase de qualifications. Dans une salle forcément acquise à la cause des locaux, les Frenchies sont d’office malmenés physiquement et poussés à une maladresse bien dérangeante. Les Monténégrins tiennent bien logiquement à remporter le match, puisque de cela dépend leur avenir. Avec un maigre 20/32 au lancers, les Bleus ont laissé pas mal de points sur le chemin, une donnée qui coûte cher quand on sait que la rencontre s’est décantée dans les ultimes secondes et scellée au point près.

📊 Les statistiques de la rencontre : Vincent Poirier 18 PTS, 12 REB

Théo Maledon 16 PTS, 4 REB, 3 PD, 3 INT

Élie Okobo 14 PTS 4 REB

Mam Jaiteh 12 PTS, 3 REB

Andrew Albicy 5 PTS, 4 PD#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #MNEFRA | #FIBAWC — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 1, 2022

Pour autant, pas question de faire un procès à nos chers tricolores. Il faut désormais tourner la tête vers la prochaine échéance qui arrivera très vite, puisqu’il s’agit du match lundi face à la Hongrie. Point important à souligner, le match aura cette fois lieu à la maison et précisément à La Roche-sur-Yon (Vendée). Pour en revenir à la prestation du soir, il est important de rendre à César ce qui appartient à César : Vincent Poirier a assuré comme il fallait individuellement avec 18 points et 12 rebonds. On notera aussi les belles lignes d’Elie Okobo et Théo Maledon, respectivement à 14 et 16 points chacun. Souci, la feuille est tâchée par un sale 1/14 au tir depuis la buvette. Seul Maledon réussira a planter en toute fin de match, mais ce sont bien des mains locales que viendront les derniers points inscrits. Ce qu’il faudra rectifier ? La présence défensive sur les rebonds, puisqu’il est presque impossible de calculer combien de balles ont été récupérées par les adversaires ce soir. On est d’accord que gagner une partie de basket est compliqué quand on laisse deux fois plus d’opportunités de marquer.

Allez, on to the next one comme disent les anglais. La défaite est frustrante ce soir mais loin d’être imméritée. Les Bleus se doivent une réaction dès lundi, pour eux et pour le public qui profitera sans doute du début des vacances estivales pour se déplacer en nombre afin d’encourager cette joyeuse troupe.