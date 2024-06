Nouveau jour et nouvelle équipe à analyser en vue de la Draft NBA 2024. Les Wizards vont choisir en deuxième position et enfin pouvoir amorcer cette inéluctable reconstruction. Alors, comment va-t-on utiliser ce pick dans la capitale ?

_____

Option #1 : Alexandre Sarr, pour une présence à l’intérieur

Pendant longtemps, Alexandre Sarr a été considéré comme le premier choix de Draft 2024, et même si Zaccharie Risacher pointe le bout de son nez, sélectionner l’ancien pensionnaire des Perth Wildcats reste une option qui fait sens à Washington. En effet, la raquette est un vaste désert, surtout depuis le départ de Daniel Gafford, et il serait bon de la renforcer un tantinet.

Pour ce faire, quelle meilleure option qu’Alex Sarr, véritable ancre défensive, également capable de peser en attaque, encore faut-il que les deux aspirateurs à ballons Jordan Poole et Kyle Kuzma daignent lui en laisser. Mais la sélection du frère d’Olivier permettrait un upgrade significatif sur le poste de pivot titulaire, occupé par Marvin Bagley à l’heure où ces lignes sont écrites. On a connu mieux…

Les lignes arrières étant déjà fournies, les besoins se situent plutôt à l’intérieur, et Alexandre Sarr représente parfaitement ce qu’il manque aux Wizards pour être moins nuls reconstruire de façon plus cohérente.

Option #2 : Zaccharie Risacher, pour une fiabilité à l’extérieur

La deuxième option s’offrant aux Wizards est la piste Zaccharie Risacher, qui représente déjà une option plus fiable au scoring que Jordan Poole voire Kyle Kuzma.

Zacch ne claquera peut-être pas 20 points par match lors de sa première saison, surtout à Washington, mais son jeu serait beaucoup plus propre que celui de ses deux partenaires potentiels. Le joueur de la JL Bourg prendrait immédiatement la place de titulaire sur le poste 3 (désolé Bilal), pour faire ce qu’il sait faire de mieux, à savoir mettre la balle orange dans le rond de même couleur.

Cette option fait également sens, et à l’heure actuelle, il n’y en a pas vraiment qui sort du lot à DC. Tout dépendra du premier choix qui sera fait.

Option #3 : les réponses A ou B

Il ne semble pas réellement exister d’autres options que les deux ci-dessus. Les Wizards ont tout intérêt à conserver ce choix de Draft NBA pour lancer la reconstruction à fond les ballons, et sélectionner ce qui pourrait bien être leur futur visage.

Toutefois, les Wizards devront attendre de voir ce que vont faire les Hawks (ou l’équipe qui récupèrera le premier choix en cas de trade) et prendre “ce qu’il reste”. Car si le first pick est encore incertain, il devrait se jouer entre Sarr et Risacher. Il y a donc de grandes chances pour que l’un d’entre eux soit parti lorsque les Sorciers seront on the clock. Et ils devraient alors choisir le joueur restant. Ce n’est pas plus compliqué que ça.