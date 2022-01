Anthony Bennett a encore perdu son job : tu peux te faire couper une fois, pas sept, tu peux te faire couper deux fois, pas… ah bah si en fait

Contrairement à beaucoup de personnes qui décident de souscrire à un abonnement téléphonique, Anthony Bennett, lui, à décider de s’abonner à la rupture de contrat. En effet, après seulement 8 petits matchs joués à l’Hapoel Bank Yahav Jerusalem, le club d’Israël a décidé de le couper, mésaventure que Bennett vit donc pour… la septième fois de sa carrière.

À peine remis de sa cuite du nouvel an, le n°1 de la Draft 2013, Anthony Bennett, a appris ce dimanche que l’Hapoel Jerusalem le coupait. Malgré un passage honorable avec des moyennes de 6,3 points et 3,3 rebonds en 13 minutes, le big (et c’est le cas de le dire) man n’aura finalement tenu que huit matchs en Israël. Soit déjà huit de plus de son passage aux Rockets en 2019 au passage. C’est donc officiel, à 28 ans, l’âge où la plupart des joueurs rentrent dans leur prime, Anthony Bennett va plutôt rentrer dans sa Prius.

« Je peux courir, tirer à 3-points ou jouer sous le cercle. Je peux aussi impacter en faisant les bons écrans et en prenant des rebonds. »

… déclarait-il au moment de sa Draft. Le problème, c’est qu’à 20 ans ce n’était pas le cas, et que ce n’est toujours pas d’actualité huit ans plus tard.

Anthony Bennett, ah, ce joueur qui a déchaîné les passions. Logiquement (pas du tout) sélectionné en n°1 de la Draft 2013 par les Cleveland Cavaliers, il prouve alors immédiatement qu’il est un grand. Sur ses seize premiers shoots en NBA… aucun ne rentre. Fort heureusement il se rattrape le reste de la saison puisqu’il termine sa saison rookie à… 4,2 points et 3 rebonds, le tout à 36% au shoot et 25% de loin. Une bien triste année rookie pour celui qui fait alors le poids de Shaquille O’Neal tout en ayant l’agilité de Pierre Richard. Et le reste de sa carrière ne sera guère plus glorieux… Tradé par les Cavaliers dès l’été 2014, il atterrit ainsi dans le Minnesota où la mayonnaise ne prendra pas non plus. Bim, coupé, le premier cut d’une longue série. En effet, il part ensuite faire un petit séjour de 5 mois chez les Raptors avant d’être… coupé, puis d’être récupéré par les Nets de Brooklyn, où il évoluera surtout en G League. Il sera de nouveau… coupé début 2017, direction le soleil de Phoenix à l’entame de la saison 2017-2018.

Si Jules Verne était fan de NBA ? Il aurait sûrement écrit « Le tour de l’Amérique en 1460 jours », et à défaut de provoquer des problèmes de cécité, le nom d’Anthony Bennett aurait donc pu être celui d’un héros de roman. Après son échec en NBA, le plus gros bust de l’histoire décide en tout cas de se relancer en Europe, et plus précisément au Fenerbahçe Beko. Il y connaîtra les plus belles heures de sa carrière puisqu’il y jouera un (tout) petit rôle dans la victoire du Fener en EuroLeague avec 1,2 point et 0,9 rebond, avant que l’équipe turque et le Canadien ne rompent le contrat d’un commun accord. Sa dernière tentative de rebondir en NBA ne sera pas concluante non plus puisque les Rockets le couperont sans même qu’il n’ait mis un panard sur le parquet.

Bust all-time et joueur immonde sans même exagérer, Anthony Bennett a encore vécu une nouvelle désillusion en se faisant couper de l’Hapoel Jerusalem. Une carrière qui n’aura jamais décollé, ce qui ne l’aura pas empêché de prendre l’avion à maintes reprises. La question qui nous démange donc désormais : quelle sera la huitième équipe à se débarrasser Anthony Bennett ? Pour cela, il faudrait encore qu’une équipe l’engage.

