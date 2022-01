Jamal Murray claque un windmill à l’entraînement : la hype s’empare du Colorado, ne manque plus qu’une date de retour

Jamal Murray, le meneur des Nuggets, est à l’infirmerie depuis bientôt neuf mois. Si un retour sur les parquets ne semble pas imminent, le joueur envoie des signes encourageants pour la suite. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit en effet le lieutenant de Nikola Jokic claquer un gros windmill à l’entraînement !

Les fans des Nuggets ont parfois des sueurs froides en repensant à cette cauchemardesque soirée du 12 avril 2021. 50 secondes a jouer dans un match qui semble déjà perdu contre les Golden State Warriors, Murray amorce une contre-attaque, accélère, embraye sur un double-pas contesté à l’approche du cercle, et là… patatra. Le Canadien s’effondre au sol en se tenant le genou et, symboliquement, c’est toute la franchise du Colorado qui s’effondre avec lui. La suite on la connaît, rupture d’un ligament croisé et depuis, le moins qu’on puisse dire c’est que les Nuggets rament au milieu des désillusions. La franchise sortait pourtant d’une saison 2019-2020 pleine de promesses. Murray avait fait une campagne de Playoffs historique, enchainant les grosses perfs contre le Jazz (deux matchs à 50 pions notamment) et remontant finalement une avance de 3-1 qu’Utah semblait pourtant tenir solidement. La suite avait été magistrale puisque Denver avait remonté un nouveau 3-1 lead face aux Clippers de Kawhi Leonard et Paul George et avait même été accrocheur face aux Lakers de LeBron et d’un Anthony Davis qui était tout simplement sur une autre planète. L’avenir de la Ligue semblait leur appartenir alors même que leur duo de joueurs majeurs avait à l’époque moins de 25 ans et qu’il était accompagné de Michael Porter Jr., sophomore au talent très prometteur.

Mais depuis, les fans des Nuggets déchantent. Il y a eu cette blessure de Murray qui a mis un gros coup d’arrêt à la franchise. Cette année, c’est encore pire. MPJ a vite été déclaré out pour le reste de la saison à cause d’une nouvelle opération au dos. Comme les malheurs n’arrivent jamais seuls, P.J. Dozier a eu la mauvaise idée d’imiter son pote canadien en se déchirant le ligament croisé fin novembre et l’équipe de Denver s’est donc retrouvée complètement décimée, elle qui n’a pas non plus été épargnée par le COVID. Malgré ces difficultés, les protégés de Mike Malone n’ont pas renoncé et ils occupent aujourd’hui une très belle cinquième place à l’Ouest. On est loin des projections de tanking de certains. Alors, quand on voit Jamal Murray balancer un windmill à l’entraînement, on frétille déjà sur notre petit fauteuil ! Est-ce que ça veut dire qu’on peut espérer un retour anticipé ? Va-t-on revoir Murray au niveau où on l’avait laissé ? Quid des ambitions de Denver ? On va essayer de ne pas s’emballer, surtout que les Nuggets ne vont pas précipiter les choses avec le meneur au niveau All Star. Le retour du guard avait été murmuré par Chris Vernon de The Ringer pour le mois de février avant que Mike Malone ne démente l’info, expliquant qu’il ne fallait pas trop s’attendre à revoir le Canadien sur les parquets en janvier ou février. Avec ce genre d’images qui circulent, bon courage au coach pour calmer les fans, eux qui attendent leur deuxième chouchou depuis un bail.

Le retour de Jamal Murray se fait toujours attendre mais le meneur semble sur le bon chemin ! Le gros windmill a mis la hype, maintenant on attend le feu vert des toubibs pour vraiment vibrer.

Source texte : Reddit