Victorieuse de l’Italie au bout du suspense, l’Équipe de France a encore pu compter sur un Rudy Gobert décisif pour aller chercher la victoire. Du bon Gobzilla qui offre aux Bleus un ticket pour les demi-finales du tournoi.

Sa phase de poules nous a laissé un peu sur notre faim mais ce cher Rudy Gobert est en train de mettre tout le monde d’accord depuis que la phase à élimination directe a débuté. Sauveur de la France face à la Turquie (20 points, 17 rebonds) avec le panier de l’égalisation et une grosse prolongation dans la foulée, le pivot tricolore a remis ça contre l’Italie. La feuille de stats est une nouvelle fois bien noircie : 19 points, 14 rebonds, 2 passes, à 8/11 au tir. On retient son immense impact durant l’overtime. Il est monstrueux dans la dissuasion, il verrouille le rebond défensif à double-tour, il récupère (au métier) et transforme deux lancers bien importants alors que tous les fans français respiraient avec une paille. Par la même occasion, il sort Nicolo Melli du match, ce qui n’est pas négligeable vu l’importance du bonhomme dans la construction du jeu italien. Mais surtout, on va retenir cette claquette XXXXXL à 50 secondes du terme pour maintenir les Italiens à -4. L’action qui ne pouvait pas mieux tomber et le petit clin d’œil sympa c’est qu’il s’agit du seul rebond offensif chopé par Gobert durant ce match ! DÉ-TER-MI-NANT !

Place à la demi-finale désormais et peu importe s’il s’agit de la Slovénie ou de la Pologne (on a quand même un petit favori dans le lot), il faudra un grand Rudy Gobert, c’est-à-dire celui qu’on voit depuis deux matchs, pour aller chercher la médaille. Critiqué en début de tournoi, l’intérieur des Bleus a d’ailleurs reçu un soutien taille mammouth d’un des grands absents du moment, Nicolas Batum. Joint par téléphone pour l’émission l’Équipe du soir (audio à retrouver en bout d’article) après la rencontre, le capitaine de l’Équipe de France a loué le boulot monstrueux de Rudy depuis les huitièmes de finale.

« Il a été pas mal bâché dernièrement mais on voit l’importance de Rudy. Quand on sait que Rudy sort, la défense en prend un petit coup et là il est monstrueux depuis deux matchs. Il contrôle la raquette en attaque et en défense. C’est quand il est pas là que les intérieurs italiens ont un peu plus de liberté pour marquer. Et quand il est revenu, il a resserré tout le truc. Il faut un énorme Rudy Gobert pour gagner jusqu’au bout maintenant. »

Rudy Gobert a encore été immense pour aider les Bleus à se qualifier pour les demi-finales. Deuxième thriller d’affilée, deuxième perf XXL de Gobzilla pour arracher la victoire, quelqu’un a dit indispensable ?