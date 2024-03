Et si c’était Stephen Curry qui accueillait les futurs gagnants du titre NBA à la Maison Blanche après avoir été dans la position de l’invité ? C’est en tout cas un scénario que l’on ne peut plus écarter après les récentes déclarations de Stephen Curry sur sa reconversion après la NBA.

Lors de la promotion de son nouveau livre… pour enfants, I am extraordinary, chez CBS Mornings, Stephen Curry a eu l’opportunité de s’ouvrir sur ce qu’il comptait faire une fois que sa carrière NBA en sera venue à son terme. Et quand on lui demande s’il serait possible qu’on ait un jour Stephen Curry en tant que président, l’intéressé répond :

“Peut-être […] J’ai envie de mettre à profit chaque partie de mon influence pour faire le bien de la manière dont je peux le faire. Si c’est le moyen de le faire, qu’il en soit ainsi. La politique est une manière de créer des changements significatifs et je suis ouvert à tout.”

.@StephenCurry30 wants to help kids find their inner confidence with his book, “I Am Extraordinary.”

He tells @jerickaduncan about his focus on children’s literacy and his potential post-basketball future: “I have an interest in leveraging every part of my influence for good.” pic.twitter.com/FkrDF6GhbH

— CBS Mornings (@CBSMornings) March 12, 2024

Une carrière dans la politique ? En tout cas le chef a déclaré ne pas être intéressé pour une tentative de campagne électorale dès les élections présidentielles américaines de 2028. On se rappelle que les Warriors de Steph furent la première équipe à refuser de visiter la Maison Blanche avoir remporté un titre NBA en 2017, suite à l’élection de Donald Trump. Stephen Curry avait également été récompensé par la NAACP d’un Jackie Robinson Sports Award pour son activisme social en 2021.

Une carrière à la Kevin Johnson pour “l’autre meneur californien” ? Seul le temps nous le dira, en attendant le numéro 30 devrait aller faire un peu de diplomatie à l’étranger dès cet été 2024.

Source texte : Bleacher Report