Zach LaVine est le premier joueur des Bulls depuis Jordan à enchaîner cinq matchs à 25 points ou plus : Chicago peut être fier, ou pas

BOUM ! C’est arrivé hier soir alors que les Chicago Bulls se frottaient aux terribles Washington Wizards. Quel scénario. Zach LaVine a battu un record qui tenait depuis l’ère Jordan dans ce match entre deux des tops teams de la Conférence Est. Avec en plus une victoire de son équipe 115-106, non là vraiment, chapeau l’artiste.

Allez, ça part directement en intraveineuse. Rendez vous compte de ce qui vient d’arriver. Zach LaVine est devenu le premier joueur portant le maillot des Bulls a inscrire 25 points sur 5 matchs de suite depuis… Michael Jordan lors de la saison 1997-98. Bon, Jojo il avait fait les choses bien, c’est à dire sur neuf matchs consécutifs. Mais c’est tout de même sympa ce qu’il a fait le petit Zach, et on ne va pas non plus rappeler qu’il s’agit-là des seules consignes fournies par son coach pour remettre en question la stat. Oups, trop tard. Parce que de l’autre côté du terrain, le seul effort que produit Zakour reste celui d’aller chercher le ballon pour la remise en jeu lorsque la balle rebondit près de lui après avoir transpercé le filet. Cette info phénoménale nous vient tout droit du compte Twitter dédié aux chiffres les plus fous de la NBA. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils aiment bien les comparaisons tirés par les cheveux. Au-delà de celle-ci, le compte présente aussi, par exemple, des stats pour Shai Gilgeous-Alexander aux côtés d’Oscar Robertson ou encore du Shaq. C’est un délice ou un délire, et c’est à vous de juger.

Zach LaVine has scored at least 25 points in each of his last five games, the longest such single-season streak by a @chicagobulls player since Michael Jordan’s 9-game streak in 1997-98. pic.twitter.com/3WHZpZfwTC — NBA.com/Stats (@nbastats) January 16, 2020

Ainsi, nous aussi nous avons bien épluché les lignes statistiques de la Ligue, et on a trouvé des trucs plutôt sympathique sur la nuit dernière :

Carmelo Anthony est devenu hier soir le premier joueur a planter 18 points et chopper 12 rebonds après s’être enfilé un bon grec avant le match.

Avec ses 25 points face aux Pistons hier soir, Gordon Hayward a réalisé le meilleur match en carrière d’un joueur blanc en sortie de gastro.

Depuis Rodman et son passage aux Spurs, plus personne n’avait réalisé un 34-10 en portant un caleçon jaune pendant le match. Tobias Harris l’a fait.

Avec son double-double, Chris Paul a réussi a faire tomber un record lui aussi. Personne n’avait fait une telle performance en ayant à la fois un maillot bleu et le nez bouché. Héroïque.

Grâce à son entrée en jeu tonitruante face au Heat hier soir, Derrick White est le huitième joueur de ces dix dernières années à produire 11 points, 1 rebond, 1 assist, 2 steals et 1 block en sortie de banc ! Polyvalent !

Terry Rozier a inscrit 20 points hier. Ce qui fait de lui le premier joueur dans cette décennie à avoir inscrit autant de point le 15 du mois, en ayant mis sa chaussette gauche à droite et inversement, en jouant avec une coudière, en ayant bu un Redbull avant le match, en portant le numéro 3, en jouant pour la franchise de Jordan, en ayant un tatouage dans le cou et en perdant son match. #Performance.

Vous aussi, essayez comme nous de trouver des statistiques pertinentes et tweetez comme la NBA. On félicite quand même le dunkeur des Bulls, dans une dynamique honorable… mais l’évolution du jeu fait que l’on compare aujourd’hui ce qui est incomparable. Ils ont quand même mis son nom aux côtés de celui de Jordan, bordel.



Source record Lavine : Twitter -@nbastats

Source des autres records : t’inquiète fréro