Daniel Gafford absent au moins deux semaines : pénurie d’intérieurs chez les Bulls, va bientôt falloir rappeler Joakim Noah

Ce n’est pas la joie du côté de Chicago en ce moment. Même si les Bulls sont en lutte pour les Playoffs, ils doivent gérer des indisponibilités de plus en plus nombreuses, dont le dernier blessé en date : le rookie Daniel Gafford.

Il ne fait pas bon être un intérieur de moins de 21 ans dans l’Illinois en ce moment. Il semblerait qu’une mystérieuse épidémie se soit répandue lors de l’entraînement des pivots, en imaginant qu’ils s’entraînent. En effet, après la perte de Wendell Carter Jr. il y a moins d’une semaine, c’est au tour de son back-up Daniel Gafford de se retrouver sur le flanc. Selon Shams Charania de The Athletic, le rookie sélectionné au second tour de la dernière Draft sera absent entre deux et quatre semaines suite à sa blessure au pouce contre les Wizards. Quand ton titulaire se fait une entorse c’est déjà un coup dur, mais lorsque son remplaçant se disloque le pouce une semaine après… si ce n’est pas de la malchance, on se demande ce que ça peut bien être. Jim Boylen va donc devoir trouver une solution pour son poste 5 car pour l’instant, il n’a pas grand monde de dispo.

Bulls rookie Daniel Gafford is expected to miss 2-to-4 weeks with dislocated right thumb, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Gafford has been starting center in place of Wendell Carter Jr. — Shams Charania (@ShamsCharania) 16 janvier 2020

Le secteur intérieur des Bulls est donc plus que décimé, et on se demande quelles options s’offrent à Jim Boylen. Dans l’effectif de la franchise de Windy City, on a encore deux intérieurs, pour le moment : Luke Kornet et Cristiano Felicio, et youpi. Alors autant vous dire tout de suite que ça ne fait pas du tout l’affaire, même chez les Bulls. Imaginons donc quelques recrues potentielles pour jouer au poste 5. Tout d’abord, comment ne pas citer… Joakim Noah, lui qui a déjà fait les beaux jours de la franchise, sauf qu’on ne sait pas trop où il est en ce moment, probablement en randonnée bucolique en pleine forêt amazonienne. Deuxième solution ? Luc Longley. Désormais âgé de seulement cinquante et un ans, Louuuuuuk est dans la fleur de l’âge et entre simplement dans son prime. Celui qui a porté le maillot des Taureaux de 1994 à 1998 serait donc une recrue de choix. Sinon ? Pas besoin d’aller chercher trop loin non plus, on voit bien Benny the Bull rentrer sur le parquet et claquer ses meilleurs dunks sur trampoline. Puis, quand on sait que Boylen fait jouer son meneur Kris Dunn au poste d’ailier depuis quelques semaines, on peut se dire qu’il peut très bien dépanner au poste 5 de temps à autres….

La raquette des Bulls sera donc déserte pour les prochaines semaines, et le temps que Wendell Carter Jr. et Daniel Gafford reviennent, on ne sait pas qui va bien pouvoir les remplacer. Hâte de voir Kris Dunn défier les pivots adverses lors du coup d’envoi des matchs, mais on va surveiller les mouvements du côté de Chicago, car si les mecs réfléchissent un minimum on devrait très vite voir arriver un nouveau poste 5 en ville. Entre ici, Hasheem Thabeet !



Source texte : The Athletic