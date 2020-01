Wendell Carter Jr. s’est fait une bonne entorse de la cheville : et voilà le premier joueur à devoir renoncer au All-Star Game

Le pivot des Chicago Bulls, Wendell Carter Jr., s’est blessé lors du match opposant son équipe aux Dallas Mavericks dans la nuit de lundi à mardi. Celui qui avait déjà connu les blessures la saison passée retourne donc à la case infirmerie.

Le match face aux Mavs en début de semaine a fait mal aux Bulls. Entre Daniel Gafford qui s’est tordu la cheville (il va mieux depuis), puis Wendell Carter Jr. qui a dû quitter le parquet, et enfin la masterclass de Luka Doncic, Chicago avait vraiment pris tarif. Surtout que l’ancien de Duke souffre d’une sévère entorse de la cheville. Il faudra compter entre quatre et six semaines avant de revoir Carter Jr. sur les terrains de la Grande Ligue d’après ESPN. Grosse déception concernant le timing de cette blessure qui devrait l’obliger à laisser sa place pour le All-Star Weekend. Surtout qu’il se déroule à domicile… Comment ça il n’y était pas prévu ? Bon bah dans ce cas-là le sophomore ratera juste quelques défaites de son équipe. Il pourra notamment croiser un autre Junior à l’infirmerie avec la présence d’Otto Porter Jr., qui a une fracture au pied. Les deux joueurs devraient revenir pour la même période, autour de la mi-février.

Depuis son arrivée en NBA, le septième choix de la Draft 2018 a déjà subi deux opérations et n’a pu participer qu’à 44 rencontres au total durant sa première campagne. Ainsi, Carter Jr. devra être sérieux dans sa convalescence s’il ne veut pas démarrer une carrière d’injury-prone. Ce serait malheureux pour un joueur fort défenseur et qui possède un potentiel vraiment intéressant. Mais on ne va pas se mentir, ce n’est pas cette blessure qui va annihiler les chances des Bulls d’aller en Playoffs. Ils sont actuellement 11è de la Conférence Est avec un bilan de 13 victoires et 25 défaites, ce qui donne un retard de quatre matchs sur les Nets et cinq sur le Magic, respectivement huitièmes et septième au classement. Malgré la très mauvaise série actuelle de Brooklyn, les récents résultats de Chicago (cinq défaites de suite) ne sont pas assez bons pour envisager la postseason. Il y a un vrai trou entre le huitième (bilan de 16-20) et Charlotte (15-25), qui occupe la neuvième place de l’Est.

Alors, comment va réagir la franchise de l’Illinois après cette blessure ? Les Bulls sont déjà sur cinq défaites de rang, et ça pourrait donc s’empirer dans les prochaines semaines. Décidément, on a droit encore à une magnifique saison dans la Windy City.

