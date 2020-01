Preview de la soirée en NBA : profitez bien du Mavs – Lakers parce que sinon c’est pas folichon

Comme souvent le vendredi, on a un certain nombre de matchs NBA au menu de la nuit. En ce 10 janvier, il y a une dizaine de rencontres au programme. Dix rencontres, ça sonne bien comme ça mais quand on regarde de plus près, on déchante un peu, avec quasiment aucune affiche alléchante. Heureusement qu’il y a un Mavericks – Lakers pour sauver la mise…

Chaque soir, quelques heures avant les matchs, on aime bien vous chauffer en sortant quelques previews concernant les belles – et parfois les pires – affiches de la nuit. C’est notre façon de faire monter la mayo histoire d’être au taquet pour les rencontres à venir. Mais on va être honnêtes deux secondes, il y a des jours où on regarde le programme des matchs et où on se dit, ‘Y’a moyen que je prenne ma nuit pour dormir aujourd’hui’. Eh ouais, ça fait partie des joies de la saison régulière. Quand ça joue tous les soirs, bah c’est pas toujours folichon. C’est un peu le cas ce vendredi car sur les dix matchs au menu, seulement… une rencontre se jouera entre deux équipes au bilan positif. Cette rencontre, c’est l’opposition entre les Mavericks et les Lakers à l’American Airlines Center de Dallas. Une belle affiche, avec en vedette l’affrontement entre les deux phénomènes Luka Doncic et LeBron James, qui défient le temps mais sur les deux axes opposés. On se rappelle de leur duel sensationnel en tout début de saison et de cette rencontre un peu folle qui avait débouché sur une victoire de la bande au King en prolongation. On devrait donc avoir du spectacle dans le Texas, même si Kristaps Porzingis ne jouera pas, et qu’Anthony Davis pourrait bien être out aussi suite à sa grosse chute sur le dos. Sinon, à part cette opposition de la Conférence Ouest, difficile d’avoir des étoiles dans les yeux. Regardez un peu le programme.

Washington – Atlanta

New York – New Orleans

Brooklyn – Miami

Memphis – San Antonio

Chicago – Indiana

Phoenix – Orlando

Utah – Charlotte

Sacramento – Milwaukee

Clippers – Golden State

Voilà. Clairement, ça fait pas rêver. Ça ne veut pas dire qu’il ne se passera rien, c’est juste que ça donne pas forcément envie de veiller en pleine nuit. Du coup, si le Mavs – Lakers ne vous botte pas plus que ça, c’est peut-être le moment idéal pour se reposer un peu car avec ce rythme de fou, c’est pas toujours évident de cacher ses cernes de trois kilomètres. Ou alors, c’est l’occasion de sortir un coup et de retrouver des anciens amis pour parler basket de tout et n’importe quoi, histoire de déconnecter un peu. C’est important aussi hein, car il n’y a pas que la balle orange dans la vie. Mais si vous êtes un vrai drogué et que vous tenez vraiment à regarder du basket cette nuit, on peut toujours vous proposer ce Washington – Atlanta d’exception, où vous pourrez sans doute voir une avalanche de points tout en découvrant des mecs inconnus au bataillon. Ou sinon il y a le Memphis – San Antonio, qui mine de rien compte dans la course à la huitième place de l’Ouest. Les Grizzlies (9è de la conférence, bilan de 16-22) et les Spurs (8è, 16-20) tournent plutôt bien en ce moment et ça pourrait donner un combat plus intéressant qu’il n’y paraît.

C’est désormais à vous de choisir. Plutôt basket cette nuit ? Plutôt sommeil ? Plutôt soirée ? Nous, on va quand même se farcir ce New York – New Orleans de rêve, histoire d’avoir notre dose avant l’affiche Mavericks – Lakers.