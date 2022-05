C’est l’heure de mettre le grain, la poudre ou la dosette dans la machine et de se retrouver tous ensemble pour discuter d’une nouvelle nuit de Playoffs et de l’actu NBA de la night. Allez, c’est parti !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Allez, café ! On discute ce matin des deux matchs de la nuit, puisqu’il y a des choses à dire : deux séries figées à 2 manches partout, ça promettait du lourd. Le Heat recevait à nouveau les Sixers, et le moins qu’on puisse en dire, c’est qu’il n’y a pas eu trop de match. Grosse branlée façon South Beach et surtout grosse frayeur pour le visage de Joel Embiid, touché lors d’un rebond très disputé. On s’attendait donc à un meilleur match du côté de Phoenix où les Suns retrouvaient les Mavericks pour un match 5 ô combien important. Pas manqué, il aura fallu 12 minutes aux Soleils en retour de mi-temps pour détruire Dallas et plier l’affaire.

Comme d’hab’, pour tous ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de venir échanger en direct de cette nuit de NBA, on vous balance le replay. Là-dessus, on vous souhaite un excellent mercredi et on se retrouve ce soir pour de nouvelles aventures basket !