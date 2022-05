On était méga hypés par le programme de la nuit NBA, programme marqué par deux gros Game 5 entre Philadelphie et Miami puis entre Phoenix et Dallas. Au final ? Deux blowouts des familles, aucun suspense, et une soirée donc assez ennuyante en comparaison aux précédentes.

# Les résultats de la nuit

Heat – Sixers : 120-85

Suns – Mavericks : 110-80

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Mais Jsuis mort Chriss et Biyombo ils étaient partis pour se mettre des grandes baignes dans le couloir d’une fin de match dont tout le monde se foutait 😭😭😭pic.twitter.com/LQyVvHMIcr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2022

🗣 « Ça fait les gros durs quand ça mène au score, ça fait les gros durs ! »pic.twitter.com/MWMaBFAgpI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2022

