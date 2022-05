Étant l’un des seuls à répondre présent pour les Suns lors de la défaite du Game 4 à Dallas, Devin Booker voulait une nouvelle fois montrer la voie dans le cinquième match crucial de cette nuit. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Trop propre, trop technique, trop focus, Book a sorti une petite merveille pour guider les Suns sur le droit chemin.

Quand il s’agit de jouer un match couperet, Devin Booker est plutôt du genre à step-up. On se souvient des cartons qu’il avait pu réaliser lors de ses premiers Playoffs l’an passé, et on a eu une nouvelle preuve cette nuit. Car ce Game 5 contre Dallas, il rentrait clairement dans cette catégorie « match couperet ». Bousculés par les Mavericks au cours des deux dernières rencontres dans le Texas, les Suns revenaient à la maison avec la pression sur les épaules et forcément quelques doutes. Des doutes renforcés par un début de match pas top de la part des Cactus ainsi qu’un Chris Paul toujours dans le dur, mais heureusement Book a rapidement pris les choses en main pour éviter que les Suns ne gambergent trop. 12 points (des 23 de son équipe) rien que dans le premier quart avec du petit step-back et du jeu mi-distance face au pauvre Dorian Finney-Smith, 16 unités à la mi-temps, tout ça avant d’enchaîner avec une nouvelle mixtape dans l’énorme troisième quart de Phoenix. Au retour des vestiaires, Booker était sur un petit nuage, symbolisant la domination impressionnante des Cactus sur la période (33-14). Les Suns ont notamment infligé un 17-0 dévastateur aux Mavs, Book scorant neuf points au total durant les sept premières minutes de la deuxième mi-temps. Tirs primés en sortie d’écran, banderille en transition, bref le mec était en pleine confiance et quand c’est comme ça, y’a juste à s’incliner. 28 points en 35 minutes au final (11/20 au tir dont 3/7 de loin et 3/4 aux lancers-francs), 7 rebonds, 2 passes, 2 steals, et 1 tacle envoyé à Luka Doncic (voir juste en dessous), bref c’était Easy Money Booker !

Devin Booker pulls up for 3 to cap off a 10-0 run for the @Suns 🔥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on TNT pic.twitter.com/O9JEUWF3AH — NBA (@NBA) May 11, 2022

"The Luka Special" 😭 D Book doing his best Luka impression pic.twitter.com/6PqtAlW4oI — The Game Day NBA (@TheGameDayNBA) May 11, 2022

Les Suns ont clairement remis les pendules à l’heure dans ce Game 5, Devin Booker rappelant par la même occasion que sa blessure à l’ischio semble définitivement derrière lui. On l’a vu bien tranchant et il n’a pas hésité à lâcher de grosses courses en transition pour empêcher tout panier facile même quand le résultat était acté en fin de match. Des signes très rassurants pour ceux qui en avaient encore besoin. Désormais, Book se retrouve dans une position qu’il affectionne tout particulièrement : un close-out game en terre hostile. Lors des Playoffs 2021, l’arrière All-Star des Cactus avait planté 47 points au Staples Center pour envoyer LeBron James et Anthony Davis en vacances. Au tour suivant ? 34 points pour éliminer le MVP Nikola Jokic sur son propre parquet. Clairement, le disciple de Kobe Bryant aime l’odeur du sang et on ne serait pas surpris de le voir exploser à Dallas jeudi soir pour emmener son équipe de Phoenix vers les Finales de Conférence Ouest.

De retour dans un excellent rythme offensif et contribuant également en défense sur ces Playoffs 2022, Devin Booker semble tout simplement en mission. Maintenant, ça serait cool que ses copains lui apportent le soutien qu’il mérite à Dallas contrairement au Game 4. Il y a une série à conclure, et Book n’a pas l’intention de jouer avec sa nourriture.

16 points sur cette première mi-temps. Rien à faire côté Mavs, c’est Booker qui décide s’il va scorer ou pas. Trop fort. https://t.co/geMuhCot9q — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2022

