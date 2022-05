Le nom de Marcus Santos-Silva ne vous dit peut-être rien et c’est normal. L’intérieur jouait encore en NCAA à Texas Tech cette année et n’avait pas encore passé la barrière NBA. Cependant, il y a peu de chances de le revoir sur un parquet. En revanche, un peu plus sur un gazon de… NFL.

Marcus Santos-Silva a passé tout son cursus universitaire à jouer au basket. Il rejoint la NCAA d’abord à VCU (Virginia Commonwealth University), puis du côté de Texas Tech lors des deux dernières années. Il termine sa saison 2021-22 en s’inclinant contre Duke lors du tournoi NCAA. Néanmoins, il garde l’espoir de monter en NBA. Pas de chance, l’opportunité ne s’est pas montrée, mais une autre ligue très importante aux US l’a appelé. La National Football League, plus communément nommée NFL, a donné une chance à Santos-Silva pour la saison prochaine. Le natif du Massachusetts a passé des tests dans douze équipes. Bien qu’il n’ait pas été drafté, les Cleveland Browns lui ont offert un contrat et lui proposent même des entraînements individuels.

Un changement de carrière surprenant, surtout que les sports sont radicalement différents. L’un demande de l’adresse, du toucher et des appuis mobiles et dynamiques, tandis que l’autre impose un physique taillé, de l’explosivité et une résistance aux chocs importante. De plus, la moyenne de longévité est bien plus courte en NFL qu’en NBA avec un risque de blessures graves plus élevé. Toutefois, il est parfois nécessaire de suivre les opportunités qui se présentent. Donc s’il a envie de partir en NFL, qu’il y aille, surtout si le basket ne lui ouvre plus aucune porte mis à part à l’étranger comme ça semble être le cas. Et puis ce n’est pas comme si ce sport était une inconnue totale pour l’ancien ailier-fort. Il a déjà pratiqué cette discipline au lycée, en première année. Il jouait à différents postes et Cleveland le recrute pour occuper celui de tight end. Santos-Silva a repris de l’intérêt pour ce sport il y a environ un mois lors des journées professionnelles du football dans son université de Texas Tech. Depuis, son fusil a changé d’épaule et le voilà projeté dans la Big League parmi les Big League.

Browns TE Marcus Santos-Silva said he only considered playing football four weeks ago, after a great career on the basketball team at Texas Tech.

Said he’d be stupid to turn down the NFL and liked that opportunity over the opportunities overseas.#Browns

— Hayden Grove (@H_Grove) May 13, 2022