Si l’on demandait à la plupart des fans des Warriors pourquoi ils voient leur équipe aller jusqu’en Finales cette saison, ils répondront sûrement que Stephen Curry et ses coéquipiers connaissent mieux le chemin qui y mène que Dallas. Et c’est bien normal : Steve Kerr a instauré depuis son arrivée en 2014 à Golden State une vraie mentalité de gagnants acharnés, qui se ressent dans les stats en Playoffs de la franchise.

La victoire des Warriors la nuit dernière lors du Game 1 de ces Finales de Conférence Ouest face aux Mavs laisse entrevoir de grandes choses pour les fans des Dubs. Et pour cause, Golden State reste effectivement sur 13 séries consécutives gagnées après avoir empoché le premier match, série assez incroyable qui est la quatrième plus longue de l’histoire de la Ligue. Cette stat a de quoi impressionner mais ce n’est pas la seule. Sous la direction du coach Steve Kerr, arrivé en 2014, les Warriors ont remporté 20 fois le Game 1 d’une série de Playoffs, le tout pour… 19 victoires au final. Mais quelle est donc la série de Playoffs qui empêche la statistique d’être parfaite ? Les fans de Golden State s’en souviennent comme si cela s’était passé hier : les Finales NBA de 2016 contre les Cavs ! La seule saison où tout le monde voyait ces Warriors aux 73 victoires en saison régulière comme invincibles se sont fait voler la victoire finale par une équipe de Cleveland en mission, après avoir mené la série 3 à 1. Si les hommes de Kerr avaient remporté ces Finales, ils en seraient aujourd’hui à 20 séries consécutives gagnées, chiffre pouvant monter à 21 en cas de qualification en Finales NBA contre Dallas. Pour info, ce sont les Lakers qui possèdent la plus grande série en activité avec 24 séries remportées à la suite après victoire au Game 1.

Ce n’est un secret pour personne, Steve Kerr a permis à Stephen Curry et ses coéquipiers de franchir un cap immense dès son arrivée sur le banc de Golden State. Il a tout de même réussi à les faire passer d’une élimination au premier tour des Playoffs en 2014 face aux Clippers à un premier titre NBA pour le meilleur shooteur all-time à peine un an plus tard. Et depuis, les Warriors ont remporté trois titres NBA en cinq Finales au total. Si l’on en croit les chiffres après le Game 1, Golden State devrait une nouvelle fois remporter la Conférence Ouest cette année, et peut-être plus si affinités.

Alors oui, on peut réussir à faire dire n’importe quoi à une statistique en l’analysant dans le sens qu’il faut. Là par exemple, on peut en conclure que les Warriors ont potentiellement déjà un pied en Finales NBA. Mais en face, Luka Doncic n’est pas du même avis et a bien intérêt à réduire la série de victoires consécutives de Golden State en cendres.

Source texte : TNT