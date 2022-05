Andrew Wiggins semble avoir trouvé son véritable rôle au sein de cette équipe des Warriors, notamment cette saison. Une sélection au All-Star Game en tant que titulaire, une régulière complète et des Playoffs pour le moment plus qu’honnêtes. Précieux lors du Game 1 contre les Mavs la nuit dernière, le first pick de la Draft 2014 revient sur ce que les Warriors ont fait pour lui depuis deux ans.

Pour son premier match de Playoffs en finale de conférence, Andrew Wiggins a plus que bien fait. Il a répondu présent des deux côtés du terrain en étant agressif face à la défense de Dallas tout en rendant la vie difficile à Luka Doncic, en dessous de ses standards. En effet, le Canadien a limité le Slovène à seulement 20 points à 6/18 au tir, soit son pire total de points dans ces Playoffs, en plus de lui avoir griffé le visage. Ses 19 points (dont 15 à la mi-temps), 5 rebonds, 3 passes, une interception et un contre font également de lui le véritable facteur X de ce match pour les Warriors. Golden State a piétiné les Mavericks à domicile 112-87 et ont envoyé un message clair avec dans le rôle du messager principal, Andrew Wiggins. Sa performance de la nuit lui a permis de faire le point sur comment les Warriors ont changé sa carrière au micro de 95.7 The Game.

« Ça m’aide à voir un nouvel aspect du basket. La culture, les gens, l’organisation. Plus important encore, être entouré de gagnants… C’est génial. »

Andrew Wiggins on what joining the Warriors did for him: “It helps me see a different side of the game. The culture, the people, the organization. Most importantly being around winners… It’s been great.” — 95.7 The Game (@957thegame) May 19, 2022

La dernière phrase peut être interprétée comme une gigantesque balle perdue pour les Wolves et Karl-Anthony Towns, avec qui Wiggins n’a clairement pas connu le succès collectif (et il a sa part de responsabilité là-dedans). Mais plus globalement, il est vrai que les Warriors sont réputés pour être une franchise avec une organisation carrée qui met dans les meilleures conditions possibles ses joueurs, rookie comme vétéran, role player comme franchise player, contrairement à Minnesota ces dernières années. Quand vous avez Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green (tous trois fois champion NBA) à vos côtés, ça change que de jouer avec des mecs sans bague et dans une franchise ne possédant pas la moindre bannière. Et on le voit dans le cas Andrew Wiggins. Certes ces stats sont restées plutôt stables durant sa carrière (mis à part son pourcentage à 3-points qui a augmenté depuis qu’il est à San Francisco, tiens comme c’est étrange), mais son ampleur et son impact ont augmenté de manière considérable. Désormais, le Canadien est All-Star (titulaire, excusé du peu, même si on sait que c’est une blague), il est un véritable role player/lieutenant dans une des meilleures franchises de la Ligue, et peut laisser libre court à son potentiel sans la pression de devoir être un leader.

Néanmoins, pas sûr qu’Andrew Wiggins porte encore le maillot des Golden State Warriors très longtemps. Son niveau n’est pas remis en cause, mais il s’agit d’un problème salarial pour la saison 2023-24. En effet, comme l’indique Connor Letourneau du San Francisco Chronicle, le noyau composé de Curry, Thompson et Green touchera 122,7 millions de dollars (soit déjà 3,5 millions de plus que le salary cap) à ce moment-là. Sachant en plus que Jordan Poole et Kevon Looney devraient être prolongés à l’intersaison (on parle de 25 millions par an pour Poole et 6 millions pour Looney), la facture va être salée pour GS et Wiggins pourrait en faire les frais étant donné qu’il sera agent libre dès 2023. Les Dubs pourraient ainsi essayer de le trader afin d’obtenir une contrepartie et éviter le risque de le perdre pour peanuts dans un an.

Andrew Wiggins a vraiment step-up depuis qu’il a rejoint les Warriors et son organisation. Néanmoins, son avenir dans cette franchise semble flou. En revanche, s’il était amené à être tradé, beaucoup d’équipes pourraient se porter volontaires pour le récupérer.

Source texte : San Francisco Chronicle