Andrew Wiggins a régalé : agressif en attaque, cadenas sur Luka Doncic, l’homme du Game 1 est bien Canadien

Golden State a déroulé cette nuit contre Dallas et, même si le collectif est au centre de cette victoire, impossible de ne pas offrir quelques projecteurs à un garçon. Son nom ? Andrew Wiggins.

Au moment d’accueillir les Mavs pour ce Game 1 des Finales de Conférence, Golden State savait qu’un Everest se dressait face à la franchise. Comment mener la vie dure à un Luka Doncic qui roule sur toute la concurrence depuis le début de la postseason ? Privé de Gary Payton II, toujours blessé, Steve Kerr avait décidé d’envoyer Andrew Wiggins en mission commando sur le Slovène. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ailier All-Star a fait le boulot ! Collé au short du Slovène dès les premiers instants, le Canadien va devenir un véritable poison pour la pépite des Mavs tout au long de la soirée. Si le chouchou des Texans avait plutôt bien attaqué sa rencontre, il va lentement mais sûrement rentrer dans le rang, gêné par l’agressivité et le physique d’un Wiggins focus de A à Z. Défensivement l’apport est immense, offensivement c’est pas dégueu non plus. Profitant des prises à deux sur Stephen Curry et des décalages de Draymond Green, Andrew trouve vite des spots ouverts et la confiance monte rapidement. Dans une première mi-temps où les Splash Brothers sont dans le dur, c’est bien l’ailier qui prend le leadership avec 15 points avant la pause.

Sans avoir à forcer au retour des vestiaires, le réveil des Splash Brothers et l’apport de Kevon Looney ayant déjà mis un coup aux Mavs, Wiggins va continuer son travail de sape sur Doncic jusqu’à ce que Jason Kidd rappelle son meneur sur le banc, blowout oblige. Avec 19 points, 5 rebonds, 3 passes, à 8/17 au tir et 3/8 de loin, Andrew Wiggins ne rend pas la feuille de stats la plus sexy du monde mais son apport a été CAPITAL au sein du collectif Warriors. Il a d’ailleurs le meilleur +/- de toute son équipe avec +28. Sans Luka, la puissance de feu de Dallas est considérablement réduite et ça pourrait être bien pratique dans cette série. Fun fact : c’est le plus petit total de points inscrit par Doncic sur cette postseason (20) et aussi sa pire performance en termes d’adresse (33%). Dès lors que les role players ne compensent pas le manque, Dallas se retrouve en grosse difficulté et ça donne un écart comme celui de cette nuit. Évidemment, inutile d’espérer voir Luka Magic nous claquer une série entière à 6/18 au tir, ça n’arrivera pas, mais le duel Doncic-Wiggins pourrait bien être le facteur clef pour décider du prochain finaliste. Si le Dub reste sur son niveau de cette nuit, les fans des Warriors peuvent être confiants.

Andrew Wiggins a fait le match qu’il fallait contre Dallas et il a carburé des deux côtés du terrain. Mention spéciale pour cette défense impeccable sur Luka Doncic. Ne restez pas attaché à la feuille de match, l’homme de ce Game 1 est bien Canadien.