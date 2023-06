Cela devait être l’occasion de marquer son territoire, au coeur des Rocheuses. Même si Jimmy Butler n’avait pas permis au Heat de l’emporter, il aurait quand même marqué les esprits avec un grand match. Le scénario n’a eu lieu qu’a moitié : Miami a perdu… et Jimmy Butler s’est bien planté. Reprise obligatoire ce weekend, lors du Game 2.

Quel mauvais match. Bien sûr, plusieurs facteurs sont à prendre en compte : altitude, enchaînement compliqué après les Celtics… mais quand même. Jimmy Butler a été absent ce soir, en tout cas très peu présent pour faire ce qu’il sait le mieux : dégoûter la défense adverse. Avec seulement 13 points à 6/14 au tir, le match de Buckets a été très compliqué. Compliqué au point que lors du buzzer final, il se trouvait derrière Bam Adebayo, Gabe Vincent… et Haywood Highsmith en termes d’apports numériques !

Jimmy ce soir, trop timide.

Mis en difficulté par la défense des Nuggets, il n’a pas su répondre au défi physique imposé par l’équipe de Michael Malone. Durs sur chaque contact, les Pépites ont très rapidement dégoûté Jimmy Butler d’aller chercher des points dans la peinture. Relegué au large, il n’a pas fait mieux que ses coéquipiers en termes d’adresse globale. Surtout, il a laissé Bam Adebayo et Gabe Vincent très seuls en termes de menaces offensives concrètes. Pour Jim’, c’est bien sur le plan physique qu’il faudra être meilleur lors du prochain match.

“Les Nuggets ont fait preuve d’une grosse dureté physique, on doit être capable de répondre à ça. Ils ont fait le boulot chez eux, il faut le reconnaître. On sera prêt, on va s’ajuster, faire certaines choses de manière très différente pour être prêt lors du Game 2. Personnellement, j’ai trop cherché à tirer à mi-distance, là où j’aurais dû mettre la pression à proximité du cercle, pour avoir des lancers francs. Pendant le match, tout ce qu’on a tiré semblait être issu de bonnes décisions, mais on doit aller chercher plus dans la peinture, pour avoir ces lancers francs.” – Jimmy Butler

Allez, on va dire que les leçons ont été retenues. Il faudra maintenant revoir toutes les images, disséquer chaque action pour voir où si situe la faille du système Nuggets. Et rentrer dedans du mieux possible. Rendez-vous ce weekend pour la réponse de Miami !

