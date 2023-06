C’est l’heure du résumé de la nuit et au programme on retrouve des Nuggets qui ont attaqué fort leurs Finales NBA. Toujours invaincus dans leur antre, les copains de Nikola Jokic prennent le premier lead dans cette série face au Heat.

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Nuggets – Heat : 104-93 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

Bam fake & STRONG SLAM!

22 PTS for him as Miami looks to cut into the lead in Q3 on ABC.#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/g5TRb3Wv0f

— NBA (@NBA) June 2, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Nikola Jokic

Best picks en #TTFL cette nuit :

– Nikola Jokic : 63 pts

– Bam Adebayo : 43 pts

– Jamal Murray : 39 pts#NBA pic.twitter.com/C6G2qxrE1T

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) June 2, 2023

