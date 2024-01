La NBA est faite de timelines. Des périodes où on développe des joueurs, où on a le temps et d’autres où l’on veut accélérer pour ne pas rater une dernière occasion de titre. Pour les Warriors, l’objectif est clairement le titre étant donné les âges de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Dans cette optique, les Dubs pourraient trader Andrew Wiggins qui ne répond pas aux attentes cette saison.

C’est l’insider Marc Stein qui a remonté cette information dans son dernier épisode.

“Quand je parle avec les autres équipes, de plus en plus, j’entends qu’il y a une anticipation du fait que les Warriors seront ouverts à trader Andrew Wiggins parce que Wiggins et Kuminga, quand il jouent ensemble, les Warriors seront les premiers à vous dire que ça ne va pas”

Le facteur Jonathan Kuminga est essentiel dans cette affaire de trade. Le jeune ailier de 21 ans est sur le même poste que Wiggins. L’ailier canadien déçoit cette saison et récemment, contre les Raptors, il n’a joué que 17 minutes pour 3 points seulement alors qu’il était dans le 5 de départ. La situation de Jo Kuminga, laissé de côté par Steve Kerr dernièrement, a provoqué sa colère. Du côté de la baie, on a l’impression qu’il faut faire un choix entre les deux ailiers incompatibles sur le terrain.

Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga ou les deux ?

On n’est pas Alain Chabat mais on a des pistes pour vous répondre. Avec la volonté de gagner un titre dès cette année, le management de Golden State serait tenté de trader Andrew Wiggins pour récupérer une grosse pièce. Son contrat s’étend au minimum jusqu’en 2026 ce qui en fait un contrat assez facile à échanger. MAIS, le joueur sort d’une saison et demie très compliquée avec des problèmes personnels et des petites blessures.

On peut se demander si les Warriors voudront échanger Andrew Wiggins mais il faut aussi se demander qui voudra échanger pour récupérer Andrew Wiggins. Son contrat est bon parce qu’il vient de commencer mais dans le même temps, un contrat expirant permettrait de l’échanger à une franchise en reconstruction.

Kuminga, de son côté, semble assez safe. Selon Marc Stein, les Dubs seraient réticents à l’échanger, même dans un deal impliquant Pascal Siakam. Si trade il y a, ce ne sera probablement pas Kuminga.

Situation complexe pour Golden State qui galère cette saison. Avec cette timeline très resserrée, la franchise d’Oakland pourrait trader Wiggins dans un package pour récupérer un gros joueur. On doute quand même que ça règlera tous les problèmes…