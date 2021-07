Les Warriors seraient sur le dossier Damian Lillard : encore une rumeur de plus, mais les filets de San Francisco flippent déjà

Les Warriors seraient intéressés par Damian Lillard. Voilà, on prend le temps d’assimiler cette rumeur, et on va analyser tout ça bien calmement. En tout cas, et même si rien n’est fait, plus d’une équipe doit être en train de flipper en ce moment. Faudra se mouiller la nuque pour aller défendre à 10m de la ligne sur le backcourt Curry-Dame…

Damian Lillard et les Golden State Warriors, c’est la dernière rumeur de trade made in The Athletic. Selon Anthony Slater, journaliste qui couvre l’actualité des Warriors, la franchise californienne aurait déjà discuté de l’idée en interne. Pendant que l’autre joue à la baballe avec Team USA et qu’il se fait botter le cul par Patty Mills, les Warriors continuent de réfléchir à comment entourer au mieux Steph Curry. Bien entendu, c’est une info à prendre avec des énormes pincettes hein, on annonçait bien KD aux Warriors en 2016… oh wait. Après une saison compliquée avec les Trail Blazers, les rumeurs autour d’un potentiel trade du sniper de Portland se sont emballées, l’envoyant par exemple aux Knicks (comme chaque star). Si on connait la loyauté du bonhomme auprès de la franchise de l’Oregon, cet exercice 2020-21 était peut-être la saison de trop pour Dame Dolla. Une autre franchise qui a vécu une année bien en-dessous de ses attentes, malgré un Steph Curry monstrueux, c’est Golden State. Et si Curry et Lillard se réunissaient pour évacuer leur frustration ?

C’est la dernière folie qui serait passée par la tête de Bob Myers mais est-ce que les Warriors sont vraiment en mesure de proposer un transfert pour récupérer Damian ? Eh bien selon Slater, c’est même la franchise de San Francisco qui aurait la meilleure offre à proposer ! Les Guerriers offriraient un package autour de James Wiseman, auquel ils ajouteraient le pick 7 et 14 de la Draft 2021. Afin de compléter le deal, Andrew Wiggins (pour faire fitter le salaire) et des futurs picks du 1er tour. Damian Lillard pas très content des résultats de Portland, des beaux picks de Draft et un jeune à fort potentiel ? Pas si mal comme offre si le numéro 0 veut absolument se barrer. Et quelle meilleure destination pour Lillard que de rentrer à la maison ? Franchement, difficile à dire, car oui, Dame est originaire… d’Oakland, ancienne maison des Warriors. Ok, ils ne jouent plus à l’Oracle Arena, mais le shooteur fou de 30 ans a sûrement dû suivre de près l’actu des triples champions NBA dans cette décennie, et on comprend que l’offre soit plutôt intéressante. Allez, on va rêvasser un peu : un backcourt Stephen Curry – Damian Lillard, avec un Klay Thompson qui peut prendre son temps pour revenir et prendre ses marques… Euh, difficile de faire plus violent au shoot là !

Evidemment, ça ne reste qu’une rumeur, mais si les Warriors taffent sur le dossier Lillard, ça pourrait vite devenir du grand n’importe quoi. Attendons de voir comment ça évolue mais Bob Myers pourrait créer un tremblement de terre sur la toile NBA, histoire de ramener Golden State sur le devant de la scène. Si ça se fait, il faudra certainement changer les filets du Chase Center.

Source texte : The Athletic