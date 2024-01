Les fans des Pistons attendaient le verdict des médecins avec inquiétude. Ils peuvent être rassurés, Cade Cunningham, qui s’est blessé au genou face aux Warriors, ne jouera pas cette nuit face aux Kings. Selon The Athletic, le joueur de Detroit a évité le pire, mais devrait tout de même manquer quelques matchs.

La manière dont Cade Cunningham s’est tenu le genou, après une réception lors du match face à Golden State, pouvait faire flipper. Même beaucoup flipper. Aucun contact, sortie directe du terrain… de quoi foutre en dépression définitive une fanbase qui n’en a absolument pas besoin. Fort heureusement, les premiers retours sont rassurants : Shams Sharania et The Athletic expliquent que les médecins n’ont rien détecté d’absolument grave au niveau du genou de Cade. Il manquera quand même quelques matchs, mais la grosse tuile est évitée.

Pistons believe star guard Cade Cunningham has avoided any serious injury to his left knee, sources tell me and @JLEdwardsIII. Sigh of relief for Detroit. Cunningham could miss at least a few games. pic.twitter.com/Cs8Xcs0yYl

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2024

Déjà affreuse sur absolument tous les aspects, la saison de Detroit aurait été bonne à jeter définitivement en cas de pépin de Cunningham. Le petit prodige du Michigan tourne actuellement à 22,8 points cette saison, et a dernièrement enchaîné les grosses soirées, parfois à plus de 40 unités. De quoi tuer tout espoir de gagner un match en cas de perte du garçon.

Source : The Athletic