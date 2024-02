Allen Iverson : ” Je tournerais à 43 points de moyenne dans la NBA actuelle !”

Dans la famille monstre de l’époque qui se voit bien être encore plus monstrueux actuellement, on demande le scoreur. Pour être plus précis, on demande Allen Iverson ! Le MVP 2001 était invité du podcast de Shaquille O’Neal et ce dernier lui a demandé à combien de points il tournerait dans la NBA actuelle. La réponse ? 43 points. Ambitieux The Answer.

Si vous suivez la meilleure chaîne YouTube de l’histoire a.k.a TrashTalk, vous devriez vous y connaître en comparaison des époques. Une grosse question est sortie à ce sujet et ce n’est clairement pas facile. Allen Iverson pense aussi s’y connaître et il a affirmé qu’avec les règles et le spacing actuel, il pourrait scorer 43 points de moyenne par match. TRAN-QUILLE.

Allen Iverson says he would average 43 points in today’s NBA 👀

(🎥 @bigpodwithshaq / https://t.co/fvZKTONJGT) pic.twitter.com/1NXO4F60mA

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 21, 2024

“J’ai perdu le titre de meilleur scoreur contre Kobe cette année là [en 2005-06, ndlr]. Il était à 35 points de moyenne, j’étais à 33. Et je me dis, si je jouais dans cette ère où c’est très ouvert… J’étais à 33, je vais monter à 43. 10 points de plus.”

D’accord. Comme ça c’est dit.

43 points de moyenne sur une saison, ce serait la 3ème meilleur moyenne all-time après Wilt Chamberlain et 7 points de plus que la saison 2018-19 de James Harden. 43 points de moyenne sur 82 matchs, on est presque dans l’absurde rien que d’imaginer une telle possibilité. Pour autant, est-ce si aberrant que ça ? Dans une NBA avec autant d’espace, des lignes de pénétration très ouverte et la fin du hand-check mentionné par le Shaq, est-ce que c’est possible ? Pour le principal concerné, oui et vu le talent de scoreur d’AI, on comprend qu’il puisse le dire. 4 fois au cours sa carrière, il a dépassé 30 points de moyenne avec une pointe à 33 points – au moment où le hand-check a déjà disparu.

Aujourd’hui, la pace est bien plus élevée (10 tirs de plus par match et par équipe qu’en 2005) et le nombre de tir à 3-points encore plus (même si ce n’était pas la spécialité du bonhomme). Cette inflation pourrait aller de pair avec une augmentation du nombre de points de l’arrière. Donc, avec l’explosion offensive actuelle, on repose la question, est-ce une cible raisonnable ?

Raisonnable, certainement pas puisque même les meilleurs scoreurs de notre génération n’ont pas dépassé 36 points de moyenne. Mais surtout – même pour l’époque – Allen Iverson n’était pas un scoreur très efficace ! Il était au mieux dans la moyenne avec 101 de TS+ (1% plus efficace par rapport à la moyenne NBA de 2005-06) lors de cette fameuse saison à 33 points par match. Et au pire, il n’était pas efficace du tout. Pour comparer, Harden est à 110 de TS+ en 2018-19 et Joel Embiid à 111 dans l’exercice en cours. En pourcentage brut, The Answer tournait en 44,7/32,3/81 sur 43 minutes (!) par match en 2005-06. Un minutage qui est anachronique et pousse forcément son nombre de points à la hausse.

Si ce n’est pas raisonnable, on peut imaginer que ce serait possible mais à une condition. Il faudrait un forçage en règle de la part d’Allen Iverson pour atteindre cette marque. Un forçage à en rendre jaloux les plus gros trous noirs de l’histoire de la NBA. Un forçage qui aurait donc nécessairement une incidence sur son efficacité et ça ne serait même pas une si bonne idée que ça collectivement. Néanmoins, ce serait une expérience sociale incroyable à vivre… Si quelqu’un nous entend, faites nous vivre une saison type carrière NBA 2k dans la vraie vie !

Si on peut penser qu’il a abusé avec 43, nul doute qu’il se battrait pour le titre de meilleur scoreur tous les ans. Dans une NBA toujours plus portée vers l’attaque, The Answer serait sans doute comme un poisson dans l’eau.

Source texte : The Big Podcast With Shaq