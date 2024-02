12 matchs au menu de notre programme XXL de la nuit en NBA ! Duels d’équipes de Playoffs et Victor Wembanyama en cerise sur le gâteau. On vous fait les présentations !

Le programme de la nuit :

1h : Cavs – Magic

1h : Pacers – Pistons

1h : Sixers – Knicks

1h30 : Raptors – Nets

1h30 : Mavericks – Suns

2h : Bulls – Celtics

2h : Pelicans – Rockets

2h : Thunder – Clippers

3h : Nuggets – Wizards

3h : Jazz – Hornets

4h : Warriors – Lakers

4h : Kings – Spurs

Le match à ne pas rater : Thunder – Clippers

Pas facile facile pour faire un choix ce soir. la Conférence Ouest nous fait de l’œil donc on partira sur ce Thunder – Clippers alléchant, ce Gilgeous-Alexanderico, ce choc entre le deuxième et le troisième de l’Ouest. Trois All-Stars 2024, deux autres qui le furent à de nombreuses reprises, et encore deux qui pourraient l’être très vite, on vous laisse mettre les noms dans les bonnes cases mais vous avez l’idée. L’idée de la température qui régnera ce soir au Paycom Center, et du niveau de jeu auquel on pourrait avoir droit, surtout après une semaine de merde vache maigre due aux affres du All-Star Game. Allez, on veut du basket !

Mais aussi …

Le Magic attaque sa dernière ligne droite vers les Playoffs à… Cleveland, pas facile facile.

Les Pacers devront capitaliser face au FC Nullos de Detroit.

Sixers – Knicks, un vrai choc de l’Est, malgré le grand nombre d’absents (Anunoby, Embiid, Randle, Batum, Melton, Covington, Hartenstein, Robinson…).

Premier match de Kyle Lowry avec les Sixers ?

Premier match de Kevin Ollie sur le banc des Nets, ce sera à Toronto.

Très gros choc entre les Mavs et les Suns, y’a quand même 4 des 10 meilleurs attaquants de la Ligue sur le terrain, déso Bradley Beal.

Bulls – Celtics, match incroyable si on était en 1988.

Les Pelicans ont l’occasion de rester accrochés au Top 6 en tapant des Rockets pas inspirés depuis un mois.

Les Nuggets ne devraient pas connaitre trop de soucis face aux Wizards.

Les nouveaux Hornets qui se déplacent du côté de Utah, pas mal ça !

Pas de LeBron pour Warriors – Lakers mais tout de même quelques futurs Hall of Famers sur le parquet, enfin on croit.

Un petit 152-131 pour terminer la nuit ? Direction Sacramento !

Les Français de la nuit :

Evan Fournier dans l’Indiana, il est désormais le dernier Français des Pistons puisque Malcolm Cazalon a été coupé.

Nicolas Batum toujours out, ne jouera pas face aux Knicks.

Théo Maledon (Suns) jouera à Dallas uniquement si le score est de +30 dans le dernier quart.

Ousmane Dieng aura peut-être sa chance face aux Clippers, moins de certitudes pour Olivier Sarr.

Et encore moins pour Moussa Diabaté en face.

Bilal Coulibaly passera au révélateur Nuggets.

Victor Wembanyama entame sa course au ROY du côté de Sacramento.

Sidy Cissoko sera peut-être au bout du banc des Spurs.

Et en G League ?