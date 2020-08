Joel Embiid devrait bientôt revenir de sa blessure : le show Norvel Pelle attendra, la déception est énorme

Touché à la cheville lors de la dernière rencontre des Sixers face aux Blazers, Joel Embiid a donné des sueurs froides aux fans de Philadelphie, déjà mal au point après la blessure de Ben Simmons. Mais que ces derniers se rassurent, Jojo devrait bientôt être de retour.

Enfin une bonne nouvelle du côté de Philly. Enfin bonne, disons plutôt qu’on a évité une nouvelle tuile chez les Sixers. C’était un peu le flou après la blessure à la cheville de Joel Embiid contre Portland, lui qui n’avait passé que quelques minutes sur le parquet avant de rejoindre l’infirmerie. Quand un mec comme Jojo quitte le match et ne revient pas derrière, y’a de quoi être inquiet vu l’historique de blessures du bonhomme. Mais comme l’annonce Adrian Wojnarowski d’ESPN sur son compte Twitter, « il y a de l’optimisme » dans le camp Sixers aujourd’hui. Après évaluation lundi, la blessure d’Embiid ne serait pas sérieuse et il devrait bientôt faire son retour sur les parquets. Quand ? Ça reste à définir. On sait d’ores et déjà qu’il ne jouera pas ce mardi face aux Suns. Derrière, les hommes de Brett Brown auront encore deux matchs au programme avec les Raptors (12 août) et les Rockets (14 août), et on ne serait pas surpris si Embiid ratait au moins l’une de ces deux rencontres. Actuellement sixièmes de l’Est, les Sixers peuvent encore monter au classement afin d’éviter les Celtics au premier tour des Playoffs, mais la santé passera avant. La preuve, outre Joel, Josh Richardson sera laissé au repos contre Phoenix, tandis que Tobias Harris et Al Horford sont incertains.

There's optimism that the Embiid ankle injury isn't serious and that he'll be back soon, sources tell ESPN. https://t.co/yvCj70K6dv — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2020

Si les nouvelles concernant Joel Embiid sont donc plutôt bonnes, pas de scénario miracle concernant l’autre All-Star de l’équipe, Ben Simmons. Le sniper meneur est bien passé sur le billard pour se faire opérer de son genou. D’après Woj, il est actuellement à Philly et se fera réévaluer dans deux semaines, sa saison devrait ainsi être terminée. Les espoirs des Sixers en Playoffs reposeront donc sur les larges épaules de Jojo, à condition qu’il soit en bonne santé pour guider au mieux son équipe. L’absence de Simmons fout évidemment un gros coup aux chances de Philadelphie, une équipe talentueuse mais très irrégulière qui a eu du mal à convaincre cette année. Dans un potentiel affrontement avec Boston au premier tour, ça s’annonce quand même assez hard pour la bande à Joel, qui devra véritablement dominer la raquette des C’s pour permettre à ses copains de rivaliser. Sans Simmons, Embiid devrait être accompagné par Al Horford dans la raquette, un duo qui a connu un certain nombre de galères durant la saison régulière, mais qui semble mieux tourner depuis la reprise vu les récentes performances du vétéran aux côtés de Jojo. La magie de Disney ? Peut-être. Il faudra aussi que Josh Richardson évite les montagnes russes même s’il est chez Mickey, que Tobias Harris step-up et que Shake Milton fasse son meilleur milk-shake. Ça fait beaucoup.

Pour Ben Simmons, c’est probablement mort, mais Joel Embiid devrait lui bientôt faire son retour sur les parquets. On préfère ce genre de nouvelle à Philly parce que bon, même s’ils sont habitués, les fans des Sixers en ont probablement assez de voir leurs meilleurs joueurs à l’infirmerie.

Source texte : ESPN