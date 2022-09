Même si l’EuroBasket occupe 90% de notre attention en ce moment, impossible de passer à côté de la cérémonie annuelle du Hall of Fame, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. 13 nouveaux membres sont sur le point d’intégrer le Panthéon du basket à Springfield, parmi eux Manu Ginobili, Tim Hardaway, Swin Cash et George Karl. Émotions garanties.

Ils ont enfilé la fameuse veste orange, ils ont reçu leur bague du Hall of Fame, ils ont signé des autographes et ont répondu aux questions des journalistes avec le smile. C’est leur heure, c’est leur moment, c’est leur soir. Déjà honorés hier du côté d’Uncasville (Connecticut), les membres de la cuvée 2022 du Hall of Fame vont monter sur l’estrade de Springfield la nuit prochaine pour prononcer leur discours, discours qui marquera leur entrée officielle dans le Panthéon du basket mondial. Il y aura des sourires et des larmes, des petites vannes et des hommages, et bien évidemment un tonnerre d’applaudissements. Pour nous aussi, qui serons devant la cérémonie après un marathon version EuroBasket juste parce que ball is life, l’émotion sera au rendez-vous quand on verra notre Manu Ginobili adoré rendre hommage à Gregg Popovich, Tim Duncan et Tony Parker, TP ayant notamment fait le déplacement pour le grand soir de son copain. Voir Tim Hardaway entrer enfin au Hall of Fame avec son killer crossover nous fera également quelque chose, tout comme la légende WNBA Swin Cash qui possède le nom le plus stylé parmi tous les nouveaux intronisés. Enfin, on aura aussi une pensée pour Carmelo Anthony et DeMarcus Cousins quand l’ancien coach George Karl sera sur le podium pour lâcher quelques mots.

La cuvée 2022 du Hall of Fame

Manu Ginobili , présenté par Tim Duncan

Un peu de lecture avant la cérémonie

*Sonny Boswell et Runt Pullins vont également entrer au Hall of Fame cette année, à travers le Early African-American Pioneer Committee

Deux-trois images pour se mettre dans l’ambiance

The Class of 2022 rocking that Naismith Orange. 🤩👔💍 #22HoopClass pic.twitter.com/9cT11m4oPT — Basketball HOF (@Hoophall) September 10, 2022

Pour info parce que c’est pratique, la cérémonie débutera à 1h du matin et sera diffusée sur beIN Sports Max 4. Voilà, maintenant vous savez tout, il ne vous reste plus qu’à préparer les mouchoirs.