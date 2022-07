Ça y est nous y sommes, la Summer League de Las Vegas débute déjà ce soir. Et quelle affiche pour lancer cette nouvelle saison ! Un très beau Magic-Rockets (si, si) au cours duquel vont surtout s’affronter le premier et le troisième pick de la Draft 2022, Paolo Banchero et Jabari Smith Jr. Une opposition potentiellement foudroyante où chacun aura son statut à défendre.

En avril dernier, tous les médias ne voyaient qu’un nom associé au premier pick de la Draft 2022, et encore plus après la Loterie : Jabari Smith Jr. Mais au final le 23 juin, c’est bien Paolo Banchero qui a été appelé en premier par Adam Silver. De quoi mettre la rage au gamin finalement pické deux choix plus bas à Houston. L’ancien d’Auburn se voyait déjà se pavaner sur les plages de Floride lors de ses journées off mais non, les plages seront présentes mais beaucoup moins sexy au Texas. Après s’être vu drafté, Jabari Smith Jr. a dû tout de suite regarder le calendrier de la Summer League pour voir s’il allait affronter son nouveau rival italien. Et oui, dès le premier match, l’occasion pour Jabari de montrer au Magic qu’ils ont eu tort de ne pas l’avoir sélectionné, ou au contraire pour P5 de prouver devant tout le monde qu’il mérite bien son statut prestigieux de premier pick de Draft, bref un match à enjeu dès le début de la ligue d’été pour deux futurs rookies qui ont déjà un statut à défendre. Pour un premier match, on ne s’attend donc pas à une mise en route lente mais à un vrai duel entre les nouveaux postes 4 titulaires des deux franchises.

Paolo Banchero et Jabari Smith Jr. évoluent au même poste de jeu, ce qui explique pourquoi Orlando a pu changer d’avis à quelques heures de la Draft, mais ils possèdent deux styles de jeu très différents. Paolo est un beau bébé bien carré mais bien mobile, avec un jeu plus proche du cercle et un footwork très élaboré qui lui permet d’envoyer pas mal de défenseurs danser une rumba lointaine. Son tir reste fiable, mais quand on le compare à celui de Jabari, on n’est pas du tout sur les mêmes standings. Smith est un vrai tireur de loin, il est également plus fin et mobile que Banchero, ce qui lui permet d’avoir eu son Bac+3 en coast-to-coast cette année. Les grandes qualités offensives des deux rookies sont contraires, donc ce qui va payer au sein de ce duel… c’est la défense. L’Italo-Américain n’est pas reconnu pour ses grandes qualités de défenseur mais arrivera avec de l’entrain et de la motivation à faire le job, elaors que le 3ème pick de 2022 devra faire preuve de force avec son haut du corps pour résister aux impacts et protéger son cercle. Les deux garçons s’étaient déjà affrontés au lycée, mais depuis Smith a pris du muscle et est encore plus revanchard qu’avant vu le contexte. Au niveau des assets à leur côté, on sait que P5 aura besoin d’aide pour scorer, car c’est encore très rare qu’il prenne la balle tête de raquette et qu’il descende tout seul au poste. Sur ce point, les sophomores du Magic vont l’aider. Chez les Rockets, Jabari aura moins besoin de cette aide puisqu’il peut bien récupérer le ballon à trois mètres derrière la ligne, shooter et filocher, pas besoin outre-mesure de meneur pour scorer. Enfin, on espère qu’Orlando a récupéré la recette de Duke pour la boisson anti-crampes de Paolo Banchero, sinon le garçon va suer des litres, perdre des kilos et ne pourra pas finir la rencontre.

Pour le premier duel de cette Summer League, on a le droit à deux styles de jeu très opposés alors que les deux jeunes évoluent au même poste. Ils auront donc de belles choses à prouver des deux côtés du terrain alors rendez-vous cette nuit pour Magic-Rockets, à 4h du matin !