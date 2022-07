Et de cinq ! Puisque les festivités semblent ne jamais vouloir s’arrêter à Vegas, nous vous proposons une fois de plus le programme de la cinquième journée de cette Summer League 2022. Au menu ? Six petits matchs à se mettre sous la dent dès minuit et jusqu’à 5h du matin, soit un toutes les heures : la même fréquence qu’une ligne de bus en Auvergne.

Le programme de ce soir :

0h : Hawks-Pelicans

1h : Spurs-Rockets

2h : Celtics-Bucks

3h : Thunder-Magic

4h : Jazz-Mavericks

5h : Blazers-Knicks

On ne va pas se mentir : ce week-end on a déconné. Avec cette fin de match complètement lunaire entre Sacramento et Orlando, on a largement dépassé les limites qu’on s’était autorisé en termes de cheatmeal pour notre summer body. Il faut donc se rattraper en ce début de semaine avec un repas équilibré et parfaitement organisé. Bien sûr, comme tout bon dîner d’été qui se respecte, on va quand même vous inviter à prendre l’apéro à partir de minuit grâce à un Hawks-Pelicans qui fait autant rêver qu’en saison régulière, c’est-à-dire pas plus que ça. Si l’affiche ne paraît en effet pas fantastique, côté Atlanta, on aura tout de même l’opportunité de voir deux Français sur le terrain : Joël Ayayi et Alpha Kaba. Parfait pour nous ouvrir l’appétit ! En Louisiane, on regardera attentivement Trey Murphy III après sa perf’ à 23 points contre les Blazers il y a deux jours, contrairement au rookie Dyson Daniels (8ème choix de la Draft 2022) dont on attend un peu mieux. On passe maintenant à l’entrée aux alentours d’1h du matin avec un Spurs-Rockets qui nous mettra directement l’eau à la bouche. Jabari Smith Jr (3ème choix), Tari Eason (17ème choix), Tyty Washington (29ème choix), Josh Cristopher… ça en fait des raisons de finir l’assiette non ? A San Antonio, on profitera notamment de la propreté de Daryus Days – non-drafté – qui a agréablement surpris pour ses deux premiers matchs de Summer League. Avant d’entamer la suite du repas, on vous invite à faire une pause pour déguster un verre de vin… français. La rencontre entre Boston et Milwaukee est en effet l’occasion parfaite d’ouvrir une bouteille puisque pas moins de quatre Frenchies se retrouveront dans la même salle vers 2h. Chez les trèfles, Juhann Begarin aura à coeur de se rattraper après son match raté (2/10 au tir) face au Heat malgré un hardenesque 9/10 aux lancers. Chez les Daims, Hugo Besson (58ème choix) sera présent ainsi que Sylvain Francisco. Tous deux n’avaient pas pu s’exprimer durant la première rencontre des Bucks (7 minutes de temps de jeu pour Hugo contre la bulle pour Sylvain). Le quatrième tricolore ne sera donc pas sur le parquet mais sur le banc puisqu’il s’agit de TJ Parker, assistant-coach pour Milwaukee.

C’est maintenant l’heure d’attaquer le plat principal : l’affrontement entre Eugene Omoruyi et Zavier Simpson Chet Holmgren (2ème choix) et Paolo Banchero (1er choix) à 3h du tam’. Toutefois, et on préfère vous prévenir tout de suite, il est possible que le choc entre les deux premiers choix de la Draft soit remis à plus tard, le rookie du Magic ayant été aperçu en train de boiter à la sortie du thriller contre les Kings. S’il n’y a à cet instant aucune indication ou contre-indication, il est néanmoins probable que le staff d’Orlando préfère ne prendre aucun risque avec sa pépite. Et forcément, s’il y en a bien un à qui ça fout le seum, c’est le grand Chet. Car en face, ce n’est pas Caleb Houstan (32ème choix) qui contentera le géant de Gonzaga, malgré deux bonnes premières apparitions. Côté Thunder, on sait déjà la chance qu’on aura de pouvoir déguster le jeu léché de Josh Giddey et les performances au scoring et en défense de Jalen Williams (12ème choix). On espèrera cependant ne pas encore rester sur notre faim avec notre premier Français de cette cuvée Ousmane Dieng (11ème choix) et Tre Mann, qui n’ont pour le moment pas su trouver leur rythme. Avant de conclure notre dîner, il nous faut passer par les fromages et autant dire que comme d’habitude, certains aimeront et d’autres non. À 4h, ce Jazz-Mavericks sera surtout l’occasion de voir si Jaden Hardy (37ème choix) et A.J. Lawson seront capables de confirmer leur gros premier match pour Dallas (28 points chacun), tandis que Jared Butler continuera sa quête d’une place dans la rotation d’Utah. Enfin, c’est un dessert au goût plutôt amer qui nous attend puisque la rencontre entre Blazers et Knicks à 5h se fera sans Shaedon Sharpe (7ème choix), blessé à l’épaule et out pour le reste de la ligue d’été. Portland devra donc compter sur Keon Johnson pour aller chercher une deuxième victoire dans cette Summer League. La franchise new-yorkaise cherchera quant à elle à remporter un troisième match consécutif avec un collectif assez équilibré (rare en Summer League, rare tout court à New-York) emmené par un Quentin Grimes de gala à 24 points de moyenne sur ses deux premiers matchs.

Six matchs, du bon, du moins bon et un climax total atteint en plein milieu de la nuit (si les Dieux du basket sont avec nous), on peut clairement dire que le menu de cette nuit est adapté à tous les profils. Voici la carte, faites votre choix !

