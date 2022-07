La Summer League de Las Vegas sonne le début de la saison 2022-23, mais aussi celui de la carrière professionnelle des jeunes draftés il y a à peine deux semaines. Ces garçons ont encore leur casquette sur la tête mais il est temps de redescendre de son nuage et de se mettre au boulot. C’est l’heure de la confirmation de leur statut pour certains, ou alors pour d’autres l’occasion de montrer à certaines franchises qu’elles ont eu tort de ne pas les avoir drafté. Alors zoom sur ces rookies à suivre lors de cette semaine dans le Nevada, le tout en musique et avec une playlist mise en mode… aléatoire.

La musique se lance et on commence sur un son tranquille, pour se réveiller en douceur. Smooth Operator de Sade qui arrive dans les oreilles et on est parti. La Formule 1 a son “smooth operator” avec Carlos Sainz, mais la NBA a peut-être trouvé le sien, celui qui a été drafté en première position il y a quinze jours. Oui, il est bien question ici de Paolo Banchero et de son footwork aussi doux qu’un plaid sorti du lave-linge qui fait rêver plus d’un intérieur aux deux pieds gauches. Beaucoup de monde, et pas que les fans du Magic, auront bien sûr leurs yeux rivés sur le numéro 1 de la cuvée, qui a plutôt intérêt à montrer pourquoi il a été choisi avant tout le monde. P5 a déjà montré ses qualités de scoreur près et plus loin du cercle à Duke mais il doit continuer sur cette même lancée avec son nouveau maillot bleu. Avec tous les jeunes sophomores encore présents dans le roster du Magic, cette Summer League pourrait ressembler au mini teaser de la prochaine saison régulière d’Orlando. Les Floridiens joueront en plus leur premier match dès ce soir, contre… Houston, hum.

Et boum, changement de musique. Le son reste doux mais bien plus triste. Cry Me A River de Justin Timberlake est aussi la chanson qui tourne en boucle dans les AirPods d’un Jabari Smith Jr. très revanchard. Annoncé premier par tout le monde, même par le Woj’ trois heures avant le début de la cérémonie, le garçon au profil unique de gros shooteur du parking mesuré à 2m03 a été finalement pické en… troisième position. L’occasion de taper sur le Magic et Paolo dès le début de la Summer League est belle et c’est LE rendez-vous à ne pas manquer cette nuit car on sait que les deux minots vont se rentrer dedans pour montrer qui méritait vraiment cette honorifique première place. Ses nouveaux coéquipiers à Houston vont aussi avoir du boulot, mais la franchise texane est très clairement un candidat au titre de champion à Vegas. Tari Eason (17ème choix) doit également confirmer son statut de scoreur avec sa mentalité de gagnant, tout comme TyTy Washington Jr., drafté à la 29ème position et qui pourrait bien l’être l’un de ses steals de cette cuvée, lui qui a été trop peu utilisé à Kentucky. Bref, le début de cette Summer League s’annonce épique vu le combat dès l’ouverture de la compétition.

In anticipation of their first NBA matchup July 7th, here are Jabari Smith Jr. highlights from when he and Paolo Banchero faced off in high school. Jabari really gets after it defensively and projects to be a great 2-way player for the Houston Rockets. The defense pops. 🔒 pic.twitter.com/epQ7vqKINH — ᐯ卂ㄒㄖ尺 (@Vator_H_Town) June 29, 2022

Changement total de registre, avec Family Ties de Baby Keem et Kendrick Lamar. Oui chez les Ivey, le basket c’est bien une affaire de famille. Et maman Niele va être fière devant son écran depuis l’Indiana en voyant son fiston Jaden avec le maillot des Pistons sur les épaules. Jaden Ivey est le chouchou de beaucoup de jeunes fans. Souvent comparé avec Donovan Mitchell et Ja Morant dû à son jeu aérien et explosif, le garçon impressionne et met des étoiles dans les yeux de nombreux adolescents. Les fans des Pistons ont plus que hâte de voir ce que peut créer son duo avec Cade Cunningham durant cette semaine dans la ville de la débauche. Mais aussi de l’autre duo de rookies fraîchement draftés qu’il formera avec Jalen Duren (13ème choix), un pivot agressif des deux côtés du terrain de 18 ans et aux bras musclés comme un body-builder. Au bon timing… la musique change. On reste dans le même mood, un peu plus tranquille mais interrogateur avec No Idea de Don Tolliver. Aucune idée de qui ? De quoi ? Et bien de Shaedon Sharpe. Car le garçon a été choisi en 8ème position par les Blazers mais… il n’a pas joué un match officiel depuis huit mois. Le nouvel arrière de Portland aux mains et à la détente d’Elastiboy a intérêt à faire bonne figure devant tout le monde durant cette intense semaine et il devra montrer que, non, avec une matchup folle contre Jaden Ivey dès ce soir. Les deux garçons ont un style de jeu plus que similaire, donc vous feriez mieux d’être devant votre télé, ce serait un coup à rater LE poster de la Summer League dès sa première journée tiens.

La playlist se relance, et oui vous êtes surpris, vous ne vous attendiez pas à du AC/DC après une chanson aussi douce. Thunderstruck est partie à toute vitesse, comme Chet Holmgren à la fin de son workout avec le Magic. Oui, pour rappel, Chet aurait fait exprès de rater son entraînement privé avec Orlando pour atterrir directement au Thunder en seconde position. Sympa en tout cas, le tanking leur fait déjà un beau point commun mais il va falloir montrer que l’idylle est réelle et que le pivot a essayé de prendre du galon depuis la fin de sa saison universitaire à Gonzaga. Aux côtés du poste 3 français Ousmane Dieng, connu pour ses qualités de playmaking, le bro Chet aura pas mal d’opportunités pour montrer ses qualités de shooteur à trois niveaux selon ses dires, et ses stats aussi. L’adaptation de son physique à la NBA est la plus grosse interrogation qui plane autour de la grande licorne et cette Summer League sera l’occasion de le voir en action face à de vrais postes 5, même si les premiers indices donnés parlent plutôt pour lui. Chet est sûrement passé par la case muscu depuis trois mois, mais comment Ficello va-t-il répondre au défi physique ? En encaissant les passages en force ou en restant derrière la ligne à 3-points en attaque ? Il va y avoir du beau bébé en face, comme Neemias Queta par exemple, et Chet va devoir être prêt. Oh tiens ça tombe bien, le Thunder joue contre les Kings le 13 juillet, quel talent éditorial. Et en parlant des Kings tiens, on change de musique avec I’m so excited des Pointer Sisters puisque c’est la chanson qui tourne en boucle dans les écouteurs des fans des Kings après les performances de leur nouveau rookie à la California Classic de San Francisco. Les amoureux de Sacramento sont hypés par Keegan Murray et sa très grande palette offensive mise en lumière depuis le week-end dernier, et espèrent même atteindre les 40 victoires la saison prochaine. N’allons pas trop vite en besogne quand même, Sacramento a un titre à défendre cette année à Las Vegas. Le quatrième pick de cette Draft doit confirmer sa grande forme, et pourquoi pas emmener Sacramento vers un back-to-back ?

Bon allez un peu de musique française pour la fin de cette playlist. Quelque chose en nous de Tennessee de Johnny, un classique. Dans le Tennessee, il y a des Grizzlies, et cette année, ils sont tous très jeunes. Memphis a pas mal de monde dans son roster de Vegas, et a aussi du monde dans le roster tout court, celui de saison régulière. Dans la team “nos contrats sont garantis mais on va se bouger quand même”, on vous présente dans le désordre le tireur d’élite et vendeur de pâtes Jake LaRavia (19ème choix), l’équivalent de Speedy Gonzales, Monsieur Kennedy Chandler (38ème choix) et le premier Monsieur Bibendum mobile comme s’il avait vingt kilos de moins David Roddy (23ème choix). De l’autre côté, dans l’équipe des “je suis sous two-way contract mais je veux une place dans le roster”, on a Vince Williams Jr. et le deuxième Bibendum bien mobile aussi, celui qui avait été le bourreau de nos Bleuets à la Coupe du Monde U19 l’année passée, Kenneth Lofton Jr. (non drafté). En parlant de France, on va rester sur de la variétoche bien française pour finir, avec Résiste de France Gall. Oui, prouvez que vous existez, chers Frenchies draftés au second tour. En effet, Hugo Besson, Moussa Diabaté et Ismaël Kamagate ne sont pas tous sûrs d’obtenir une place dans un roster NBA d’ici la fin de la ligue d’été. Hugo et Ismaël sont d’ailleurs pressentis pour repartir en Europe la saison prochaine. L’arrière scoreur et les deux pivots athlétiques vont avoir du pain sur la planche à Vegas, mais cela ne leur fait pas peur. Les trois n’ont rien à perdre lors de cette semaine, et ne vont pas hésiter à étaler toutes les qualités sur le terrain, avec respectivement les Bucks, les Nuggets, et les Clippers. Début de compétition vendredi 8 pour Hugo et Ismaël, et il faudra attendre le lendemain pour voir Moussa sur le parquet.

Et voilà, vous venez de finir la playlist la plus improbable de l’histoire, pile au moment où votre bus s’arrête devant chez vous, rue des coquelicots, en espérant que vous avez passé un bon voyage en notre compagnie. Si cela vous a plu, rendez-vous ce soir !