Z’est repardi ! Ce soir aura lieu la septième journée nuit de cette Summer League de Las Vegas 2022 et encore une fois il y a du beau monde au programme. Tous les yeux seront évidemment rivés sur le Thunder-Kings à 2h du matin où s’affronteront Chet Holmgren et Keegan Murray, mais il ne faudra pas oublier les six autres matchs qui débuteront toutes les heures, de 22h à 4h de la mañana. Et ouais, grâce à TrashTalk vous progressez aussi en espagnol.

Le programme de ce soir :

22h : Bucks-Wolves

23h : Hornets-Cavaliers

0h : Pelicans-Wizards

1h : Jazz-Raptors

2h : Thunder-Kings

3h : Sixers-Heat

4h : Clippers-Nuggets

Et bien voilà, encore un planning bien chargé ! Le soleil aura à peine eu le temps de se coucher sur l’Hexagone que les jeunots de Summer League entameront la première rencontre de la soirée. Vu la chaleur et comme tous les soirs depuis plusieurs jours maintenant, on vous conseille de vous poser dehors avec votre anti-moustique pour profiter peinard de la prochaine masterclass de Sandro Mamukelashvili. Sortant d’un très gros match avec les Bucks en 28/9/2/3/2 face aux Celtics dont un joli poster and-one, « MAMU » tentera de réitérer face à des Wolves pas vraiment transcendants, qui ont juste l’air d’attendre la fin de la compétition pour retourner dans leurs forêts. On espèrera toutefois pouvoir apercevoir nos Frenchies Sylvain Francisco et Hugo Besson (58ème choix de la Draft 2022), qui ont respectivement joué 0 et 7 minutes depuis le début de cette ligue d’été. On enchaînera à 23h avec un petit Hornets-Cavaliers dont la principale attraction sera de voir si L.J. Figueroa manquera son premier tir du tournoi. Avec 16 points, 7 rebonds, 3,5 passes et 2 interceptions de moyenne à 100% au shoot en sortant du banc sur les deux premiers matchs des Frelons, l’Américano-Dominicain est dans la continuité de sa saison en G League aux Santa Cruz Warriors. En face, nous n’aurons d’yeux que pour Luke Travers (56ème choix) et on espère qu’il réalisera cette fois-ci un vrai five-by-five (il avait enregistré un 6/5/3/2/5 lors de son premier match). Deux belles surprises made in Summer League mais nous attendrons surtout davantage de la part des gros rookies des deux franchises, Ochai Agbaji pour Cleveland (14ème choix de la Draft 2022) et Mark Williams pour Charlotte (15ème choix), pas tout à fait à la hauteur des attentes placées en eux.

Minuit, il est l’heure de retourner chez vous pour continuer la soirée avec un duel au sommet Pelicans-Wizards. Une rencontre un peu amer du côté de New Orleans, qui a perdu deux de ses rookies sur blessure dont une rupture du ligament croisé antérieur pour E.J. Liddell (41ème choix). Du côté des Wizards, si l’effectif tourne plutôt pas mal, c’est bien Johnny Davis (10ème choix) qui devra faire mieux que ses 8,5 points à 25% au tir et 2,5 pertes de balle. Il est 1h du zbar, vous êtes tranquillement installés dans votre canap’, c’est l’heure de passer au prochain match avec des dinosaures qui vont rendre visite au leader de cette Summer League 2022. Seule franchise invaincue, le Jazz fait partie des équipes les plus homogènes de la compétition avec sept joueurs à plus de 10 points de moyenne et déjà 16 jeunots qui ont foulé le parquet. Face à eux, les Raptors se présenteront avec l’envie de se rattraper après la vilaine défaite d’hier face à Chicago, où le sophomore Dalano Banton ne pouvait pas tout faire seul. Vous êtes enfin arrivés au moment que vous attendiez et on ne peut pas vous en vouloir d’avoir fait tout ce chemin pour ça. Oklahoma City va se présenter face au champion en titre : les Sacramento Kings. Le genre de phrase qui est toujours bizarre à écrire. Keegan Murray (4ème choix), nouvelle pépite de Sacramento, va affronter Chet Holmgren (2ème choix), 2ème plus gros contreur de la compétition. On en salive déjà, surtout que les deux équipes ne se résument pas à leur deux têtes d’affiche, mais bien à leurs nombreux excellents éléments, que l’on ne peut pas tous citer ici. Honnêtement, dans cette purge que peut parfois être la ligue d’été, ce match pourrait être un rayon de soleil à ne pas manquer.

Notre nuit se poursuivra ensuite paisiblement avec un remake des Playoffs 2022 en beaucoup moins stylé : Sixers-Heat. Philadelphie tentera de remporter sa première victoire de la compétition. Pour ce faire, l’équipe aura sans aucun doute besoin d’un scoreur, ce qui lui a cruellement manqué sur les deux premiers matchs (Isaiah Joe est le meilleur marqueur avec 13,5 points de moyenne). Côté Miami, cette rencontre sera peut-être l’occasion de retrouver Nikola Jovic (27ème choix), qui n’a pas joué lors du dernier match du Heat. Enfin, si vous arrivez jusqu’à 4h, vous aurez l’immense plaisir de pouvoir regarder notre Français Ismaël Kamagate jouer contre les Clippers. Très à l’aise lors de ses deux premières apparitions avec Denver, l’ancien pivot de Paris peut continuer de marquer des points auprès du staff de Mike Malone. En face, vous aurez encore la chance d’observer un deuxième Frenchie à l’œuvre : Moussa Diabaté. En deux matchs avec Los Angeles, l’ailier-fort enregistre 9,5 points et 7,5 rebonds de moyenne (meilleur rebondeur de l’équipe), avec une (très) grosse intensité. Si vous voulez voir deux compatriotes se rendre coup pour coup, il faudra donc mettre votre réveil ou partir sur une nuit blanche !

Un mammouth géorgien, un gros duel entre prospects, deux Français prêts à se faire la guerre… mais c’est que cette septième nuit de Summer League pourrait bien se montrer plus intéressante qu’elle n’y paraît non ? Allez, on se donne rendez-vous dès 22h !