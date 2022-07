Tous les étés c’est la même. Tu pars à Carnon-Plage, tu kiffes le concert de Tryo en extérieur, tu t’envoies des grosses glaces goût barbapapa et tu t’envoies en l’air avec Steven ou Paloma en rentrant du Macumba avant de… t’enjailler à l’hôtel devant un match des Kings. Incroyable mais vrai, les Sacramento Kings demeurent parmi les tubes de l’été les plus safes et cette année encore, c’est à Salt Lake City que la jeunesse californienne s’est pris pour un rouleau compresseur.

Souvenez-vous. Août 2021, les Kings enchainent une cinquième victoire en autant de rencontres, face aux Celtics, et remportent la Summer League de Las Vegas. Davion Mitchell est le next Petit Prince, et Louis King est un futur All-Star. Un an plus tard et après une saison qui a vu Sacramento rater les Playoffs pour la seizième années de suite et après avoir vu le petit génie Tyrese Haliburton quitter le navire dans un trade ? Rebelote, trois sur trois et une belle médaille à rajouter dans l’armoire à trophées, pas si pleine, de la franchise.

Les héros de cette compétition estivale côté Kings ? Le pivot Neemias Queta, immense tronc d’arbre portugais et dominant sur la mini-compétition, de bon augure pour la « vraie » saison NBA, enfin peut-être. Puis Frankie Ferrari, parce que son nom et sa dégaine dépassent l’entendement. Mais si l’on veut parler de basket parlons plutôt de Keegan Murray, n°4 de la dernière draft un peu à la surprise générale tant Jaden Ivey était davantage pressenti en Californie, un Keegan Murray propulsé leader offensif de son équipe et qui a grandement satisfait son petit monde depuis quatre jours. Cette nuit ? KM a encore balancé 24 pions à 9/16 et 3 steals, nous rappelant les grandes heures de Kyle Kuzma en Summer League, et vous avez quatre heures pour répondre à la question « est-ce vraiment de bonne augure ».

Plus sérieusement le rookie a démontré sur ces trois matchs qu’il avait tout le bagage nécessaire pour s’imposer dès sa saison 1 chez les Kings, s’imposer en tant qu’acteur majeur de la rotation de Mike Brown et ce sera déjà pas mal. Ce qu’il faut retenir de cette compétition apéritive ? Que les Kings sont donc les cracks de l’été, que Nikola Jovic a fini par montrer de vraies aptitudes pour le Heat après des débuts laborieux, que Scottie Pippen Jr. a marqué des points pour les Lakers et que nous sommes actuellement en train de construire une statue à l’effigie de Gui Santos, rookie futur Hall Of Famer des Warriors. Ce que l’on doit retenir de ces tapas ? Que la deuxième Summer League a attaqué dans la foulée avec, déjà, de belles conclusions hâtives à tirer autour de Chet Holmgren et du Thunder, et qu’il faudra attendre demain soir pour voir le plus gros des stars de l’été avec le début du show de Vegas, compétition estivale la plus attendue chaque année.

Le soleil se lève à l’Est, porter un masque réduit les possibilités de refiler une maladie et les Kings sont les boss du game entre juin et septembre. Les années passent et certains constats ne prennent pas de cheveux blancs, à voir désormais comment Sacto et Keegan Murray notamment enchaineront dans le Nevada à partir de jeudi soir, avant d’aller viser tranquillement la trentaine de wins à partir du 20 octobre.