NBA – Le récap du jour : 2 semaines d’absence minimum pour Haliburton, Cavs et Nets visitent Paris

La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Cade Cunningham sera réévalué dans 7 à 10 jours, suite à sa blessure au genou. (Source : Adrian Wojnarowski)

Joel Embiid ne devrait pas faire son retour face à Atlanta, demain soir. (Source : Derek Bodner, PHLY Sports)

Les Nets ont aussi eu le droit à leur photo devant la Tour Eiffel, mais pas de type assez fou pour se pointer en short. (Source : NBA)

The photo you’ve been waiting for.

Nets in Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/JIc2USJZrz

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 9, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.