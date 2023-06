Place au récap du jour de NBA made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

John Wall va-t-il poursuivre sa carrière… en Australie ? Les South East Melbourne Phoenix seraient intéressés par sa venue. Le meneur détient des parts au sein du club.

Nikola Vucevic et les Bulls, un mariage qui se poursuit ? Selon Shams Charania de The Athletic, les deux parties auraient entamé des négociations pour prolonger le contrat du pivot. Si aucun accord n’est trouvé d’ici le 30 juin, le Monténégrin testera le marché à la Free Agency.

Tout juste arrivé à Houston, Ime Udoka continue de bâtir son staff. Selon Gary Washburn du Boston Globe, le nouveau coach des Rockets veut piocher chez les Celtics et il pourrait convaincre trois assistants de le rejoindre au Texas.

Comme prévu, Tyler Herro ne jouera pas le Game 1 des Finales NBA ce soir contre Denver. Le guard est attendu davantage autour du Game 3 en cas de retour.

Les Sixers cibleraient Fred VanVleet en cas de départ de James Harden à la Free Agency. On n’est jamais trop prudent à Philly.

Larry Bird serait de retour aux Pacers. Le Hall of Famer aurait un rôle de consultant au sein de la franchise.

Toujours sous le coup d’une enquête de la Ligue à cause de l’affaire des tweets, l’arbitre Eric Lewis n’officiera pas pendant les Finales NBA.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/kBtfxReXWo

— NBA Official (@NBAOfficial) June 1, 2023

