Nuggets – Heat : les 5 clefs tactiques de la série

L’apogée de la saison NBA s’apprête à ouvrir ses portes au grand public avec deux équipes qui pratiquent un basket d’excellence sur ces dernières semaines. D’un côté, des Nuggets favoris mais de l’autre, un Heat plein de ressources et de belles surprises : elle est pas belle cette affiche des Finales NBA ? Alors puisqu’on se retrouve maintenant avec les plus grosses écuries de la Ligue, on va éclaircir tout au long de la série ce basket d’exception pour mieux décrypter ce qu’il se passe sur le terrain : place au point tactico-technique !

Qui s’attendait à cette affiche au début de ces Playoffs 2023 ? Les Nuggets ont écrasé tout le monde fait le job en assumant leur casquette de premier de l’Ouest mais Miami a déjoué tous les pronostics en battant le premier de l’Est (Milwaukee) dès le premier tour puis le second (Boston) en Finale de Conférence. Autant dire que Colorado ou Mont Everest, Erik Spoelstra et sa bande n’en ont rien à secouer de ne pas avoir l’avantage du terrain. Le vrai problème pour Miami reste plutôt le manque de repos vis-à-vis de Denver puisqu’ils sortent tout juste d’un Game 7 face aux Celtics alors que les chercheurs d’or se font masser depuis 1 semaine en attendant leurs adversaires. Usure ou manque de rythme, l’interprétation peut se renverser dans les deux sens ; mais en tout cas, c’est Miami qui semble le plus diminué à l’heure actuelle. Mais attention puisqu’un certain Tyler Herro devrait revenir pour le Game 3 pour ventiler quelques capots qui fument depuis un certain temps.

Tout ce qu’il faut retenir en guise d’introduction, c’est que nous sommes bel et bien face aux deux meilleures équipes de basket de ces dernières semaines – voire de ces derniers mois pour Denver. Lorsqu’on regarde le Net Rating, qui équivaut au différentiel de points inscrits et encaissés sur 100 possessions (en gros le niveau de jeu de l’équipe !), on remarque que Denver est premier à +9,2 (!) et Miami deuxième à +3,4 sur ces Playoffs 2023 selon CleaningTheGlass. Pour faire simple, Denver a écrasé ses adversaires sur les Playoffs sans avoir de trou d’air en jouant très clairement le meilleur basket de la ligue. La question reste maintenant de savoir comment cela peut se transposer sur Miami en décelant les points de bascule de cette série :

Quels choix défensifs sur Nikola Jokic ?

Commençons par le plus évident avec les problèmes que va poser Nikola Jokic. Bien évidemment, Miami ne va pas chercher à l’éteindre puisque c’est tout bonnement impossible mais plutôt à réduire son impact au maximum. Plusieurs paramètres à prendre en compte sur ce point. Déjà, quelle rotation intérieure proposer ? Il est clair que Bam Adebayo va peut-être avoir les plus grosses responsabilités défensives de sa carrière sur une série de Playoffs en défendant assez logiquement Jokic la plupart du temps. Même si l’intérieur de Miami est un excellent défenseur de switch qui pourrait s’occuper de Nikola loin du cercle, on ne s’attend pas à des miracles de sa part sous le cercle. Surtout lorsqu’on voit les deux, trois highlights que le pivot serbe lui a mis cette saison…

Nikola Jokic is shooting 17-27 (63%) when defended by Bam Adebayo and 68% against the Heat across the last two seasons, per https://t.co/0JYGuRrQlu. Nuggets are 4-0 in those games.pic.twitter.com/QB7EGv7ehR pic.twitter.com/ZbG5x8iyGp

— Harrison Wind (@HarrisonWind) May 30, 2023

Alex le rappelait dans la preview de la série, les Nuggets sont plus grands que le Heat : Adebayo ne peut pas faire face à la combinaison taille/poids/technique du Serbe près du cercle. Maintenant, est-ce que laisser le pivot envoyer de la buche en un contre un en lui coupant l’accès à ses coéquipiers (notamment à Jamal Murray) ne serait pas une potentielle stratégie que pourrait tenter Erik Spoelstra ? La vrai force de Jokic est certes son talent de scoreur mais surtout la création qu’il apporte au collectif par sa qualité de passe et le jeu sans ballon de Denver (main à main, coupes…). À voir également quels choix offensifs fera Spo au niveau des rotations intérieures (combien de minutes pour Love ?). Tout ça pour dire qu’on n’est vraiment pas à l’abri de 2/3 équations en guise de ligne de stats pour Jokic dans cette série…

Le tir à 3-points de Miami

Alors oui ça parait évident que la réussite à 3-points va peser dans cette série mais il faut bien prendre conscience que si Miami est en Finale NBA aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à ce secteur de jeu. Face aux Bucks, Miami a converti 45% de ses 3-points et 43,5% contre les Celtics ! Avec une moyenne NBA fixée à 35,5%, le Heat est clairement en surchauffe totale dans ce secteur clé de la NBA moderne. Pour avoir une chance de répondre à la machine de guerre offensive de Denver, le Heat devra au mieux assurer une bonne adresse à 3-points qui l’a tant aidé à triompher des cadors de l’Est. Autrement dit, c’est pas les Knicks en face donc shooter comme ils l’ont fait à 30% derrière l’arc contre eux, ça va pas être possible.

The Miami Heat hit 58% of their wide open 3s in the Eastern Conference Finals versus the Celtics

That’s easily the highest percentage any team has shot on wide open threes in any series in the past 10 years! pic.twitter.com/8AdBRV84uw

— Lev Akabas (@LevAkabas) May 30, 2023

Si par exemple Jimmy Butler est trappé, un potentiel décalage et des tirs ouverts pourront se générer et devront être convertis ! Alors certes l’adresse extérieure est due à une sélection de tir qualitative mais elle garde une part insaisissable où, même si parfois les tirs sont pris dans des bons timings, la réussite n’est pas forcément au rendez-vous… Aux role players de bien régler la mire !

Quel couverture défensive de Denver sur le pick-and-roll ?

Point défensif intéressant côté Nuggets puisque comme contre Pheonix, Denver va devoir défendre une équipe qui kiffe bien prendre des tirs à mi-distance. On a vu pas mal de couvertures en Hedge mises en place par Michael Malone (= sortie haute du défenseur qui défend le poseur d’écran pour gêner le porteur de balle – voir photo). En faisant sortir Jokic bien haut, l’agressivité défensive de Denver parasite le porteur de balle en l’obligeant à prendre une décision rapide pour trouver un décalage, tout en lui fermant l’accès au cercle :

Dans cette couverture défensive agressive, la création offensive du porteur de balle est hautement responsabilisée pour trouver la faille du surnombre défensif qu’il subit. Est-ce que Denver va opter pour cette stratégie lorsque Jimmy Butler voudra provoquer des switchs pour foutre le bordel dans la défense de Denver ? À voir… mais si c’est le cas, Jimmy va devoir prendre soin du ballon et les copains devront être prêts à dégainer !

Quel Jimmy Butler face aux Nuggets ?

Ah ce bon vieux Jimmy… Quel joueur de basket ! Tantôt, il a des inspirations jordanesques en prenant tous les tirs de son équipe avec une efficacité folle, puis soudain il se fond dans le collectif en devenant un simple rouage du système : quel bonheur pour un coach ! Lorsqu’on regarde sa série précédente face aux Celtics, Jimmy voulait Derrick White en permanence sur lui dans les premiers matchs. Avec un footwork de grand malade et des feintes de tir dans tous les sens, l’ailier floridien s’est fait plaisir sur ce bon vieux Derrick. Mais le All-Defensive player s’est bien adapté aux tendances de Jimmy au point de le mettre en difficulté plusieurs fois en fin de série. Même mimétisme avec Robert Williams.

La question contre Denver reste de savoir si Butler va avoir l’occasion de jouer des mismatch comme contre les Celtics. Aaron Gordon s’occupera très certainement de son cas et Miami risque de faire le nécessaire pour l’éloigner de lui. Est-ce que la défense de Denver invitera Butler à jouer ses isolations ? Le personnel défensif du Colorado est-il prêt à assurer la défense de la superstar floridienne ? À voir ce que Michael Malone propose mais il y a fort à parier que Jimmy sera prêt à faire baver ses défenseurs s’il est forcé à rentrer ses propres tirs.

La zone de Miami

Tendance qu’on a pas mal vu au cours de ces dernières années, et surtout dans la série précédente contre Boston puisque les cannes de Kevin Love ne pouvait clairement pas tenir. La défense de zone de Miami est devenu un classique mais pas certain qu’on l’a retrouve beaucoup face au Nuggets… Il faut dire qu’avec un Jokic qui aime patrouiller en tête de raquette combiné au spacing de Denver (= capacité d’une attaque à étirer les lignes par sa menace à 3-points), la zone risque de se faire transpercer assez facilement. Surtout lorsque l’on sait que le personnel défensif intérieur de Miami n’est pas forcément le plus polyvalent et qu’hormis Adebayo (qui sera surement sur Jokic), difficile d’assurer une protection de cercle en second rideau en cas de débordement…

D’autant plus que le jeu sans ballon des Nuggets est tout aussi développé que celui de Miami : de nombreuses coupes, aisément converties par les qualités de passe du pivot serbe, risquent de poser problème aux floridiens. La zone ? Pourquoi pas mais à éviter lorsque le Joker pose un orteil sur le parquet.

Toujours compliqué de se projeter sur une série qui n’a pas encore débuté mais au moins, avec ces quelques éléments en tête, on a de quoi se faire des points de repère pour calibrer les jumelles lors du Game 1 ! Alors avantage au basket offensif destructeur de Denver ou au basket d’intello de caméléon d’Erik Spoelstra ? Premier duel cette nuit à 2h30 !

Source texte : Thinking Basketball, CleaningTheGlass, The Athletic