Ça y est, nous sommes en juin et qui dit mois de juin dit Finales NBA. Le Game 1 entre les Nuggets et le Heat est prévu pour cette nuit à 2h30 du matin du côté de Denver, un match qui opposera une équipe bien reposée à une autre en plein dans le rythme des Playoffs.

La preview écrite des Finales NBA 2023

Cela fait depuis le 22 mai dernier que les Nuggets n’ont pas joué le moindre match de basket. Soit une semaine et demie. Cela paraît une éternité en comparaison au Miami Heat, qui a décroché sa qualification pour les Finales seulement lundi soir, il y a trois jours donc.

Dans ce genre de cas, l’équipe qui a eu un repos prolongé peut parfois avoir du mal à se remettre en jambes, en particulier dans les premières minutes d’un Game 1. C’est le gros challenge qu’a dû affronter le coach des Nuggets Michael Malone dans sa préparation des Finales NBA. Il l’a dit lui-même il y a quelques jours, rien ne remplace une bonne bataille de 48 minutes.

“C’est impossible de garder votre rythme si vous ne jouez pas de matchs. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l’entraînement, cela ne ressemblera jamais à l’intensité d’un match de Playoffs. En ce qui nous concerne, ma plus grosse inquiétude est le rythme, et plus important, notre condition physique.”

Dans le même temps, le Heat a le problème inverse. Aucune inquiétude en matière de rythme pour Miami, qui a enchaîné les matchs ces derniers jours jusqu’à décrocher sa qualification au terme d’un Game 7 à Boston. Par contre, les jambes risquent d’être lourdes et y’a moyen que ça tire la langue en fin de match, surtout dans un environnement hostile comme Denver où l’altitude peut mettre en difficulté l’adversaire. Pas de quoi inquiéter Erik Spoelstra pour autant, l’entraîneur de Miami assurant que ses joueurs sont prêts à jouer partout.

“Je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans. Nos gars sont en grande forme et prêts à jouer. Si Denver veut jouer tout en haut de l’Everest, alors on le fera.”

Quoi qu’en dise Spo, le Heat a l’habitude de galérer du côté de Denver.

En faisant un tour sur Basket-Reference, on se rend compte en effet que Miami n’a pas gagné le moindre match dans les Rocheuses depuis le… 30 novembre 2016. Jimmy Butler n’était pas encore à Miami, Bam Adebayo non plus, tandis que Nikola Jokic était le remplaçant de Jusuf Nurkic côté Denver. Sacrée époque. Stat encore plus alarmante pour le Heat : depuis cette victoire, Miami a perdu 11 de ses 13 matchs face à Denver, matchs à domicile inclus. Pas très rassurant pour les fans floridiens tout ça…

Jimmy B. et ses copains peuvent-ils battre leur bête noire et prendre tout de suite le Game 1 pour récupérer l’avantage du terrain ? Les Nuggets – favoris – vont-ils se faire respecter d’entrée devant leur public ? Qu’est-ce qui va primer : la fraîcheur ou le rythme ? Réponse à partir de 2h30 du matin.

Denver a gagné ses chacun de ses Game 1 en Playoffs.

À la maison face aux Wolves.

À la maison face aux Suns.

À la maison face aux Lakers.

Miami a gagné ses chacun de ses Game 1 en Playoffs.

En déplacement à Milwaukee.

En déplacement à New York.

En déplacement à Boston.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 1, 2023